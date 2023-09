Abayas et qamis : la grosse confusion contemporaine entre cultuel et "culturel"

Réflexions décalées, en marge du tapage politico-médiatique sur l'interdiction des vêtements islamistes dans les lycées et collèges :

Nous abordons septembre avec une actualité de nouveau tumultueuse. Cette semaine c’était la rentrée scolaire, avec tous les problèmes qui pèsent sur l’enseignement. Mais voilà cette rentrée parasitée par une polémique extérieure à l’enseignement : la question des robes islamistes pour filles et garçons, désormais interdites dans les établissements d’enseignement par le jeune ministre Gabriel Attal. C’est une question-piège. Pourquoi ? Parce que les partisans de l’abaya et du qamis – c’est le nom de ces robes – les défendent de deux façons différentes et contradictoires.



– Les uns affirment que ces robes ne sont pas religieuses mais “culturelles” et qu’on ne peut donc pas les interdire au nom de l’école laïque : c'est avec cet argument que l’extrême gauche en appelle au Conseil d’Etat.



– Au contraire, les associations religieuses islamiques défendent le port de ces robes au collège et au lycée en disant : les porter est “le droit des musulmans”, donc les interdire “viole donc la liberté des cultes”. Et donc les qamis et les abayas sont des manifestations religieuses… Voilà ce que disent ces associations (qui ne sont pas “culturelles” mais “cultuelles”). Et c'est l'argument avec lequel elles en appellent, elles aussi, au Conseil d’Etat ! Quel est l’avis du Conseil, attendu d'une minute à l'autre ? Les paris sont ouverts. Il y a du suspense.

Quant à nous, prenons un peu de recul. N’avez-vous pas l’impression que la confusion entre le “cultuel” et le “culturel” est une épidémie générale à notre époque ? Un peu tout le monde en est contaminé...

► Les politiques en premier lieu : on l’a vu par exemple avec le discours du chef de l’Etat aux Bernardins en 2018. Réduire le catholicisme à un simple élément du patrimoine culturel, ça évite de devoir prendre aussi en compte le rôle et la dynamique propres à la dimension spirituelle dans la vie personnelle et sociale.

►Mais les croyants eux-mêmes sont-ils indemnes de cette confusion ? Interrogeons-nous en tant que catholiques. N’avons-nous pas nous aussi – parfois – tendance à penser culturel au lieu de penser évangile ? Quand je dis “culturel” je ne parle pas des édifices et œuvres d’art, qu’il faut évidemment conserver ! Je parle du réflexe qui fait voir dans le christianisme une belle habitude (héritée du passé et tirant de cela sa valeur), plutôt que de le voir comme il est : un appel dérangeant à vivre l’Evangile, selon des formes qui évoluent forcément d’époque en époque. Posons-nous sincèrement la question...

Voilà : c’était une piste de réflexion parmi toutes celles que peut inspirer la polémique de rentrée sur les qamis et les abayas.

Chronique hebdomadaire à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées)