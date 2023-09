Le ‘Diplo’ démasque l’insincérité du Tout-Paris libéral dans sa mobilisation contre le néo-‘JDD’

Excellent éditorial de Benoît Bréville dans le Monde diplomatique de septembre. Titre : 'Le Poireau du dimanche'. Extraits :

<< Pendant le creux éditorial des vacances, les médias ont été tenus en haleine par l’histoire terrifiante du Journal du dimanche. Bible hebdomadaire de la bourgeoisie libérale, le périodique est réputé pour ses entretiens ministériels complaisants, ses reportages de Bernard-Henri Lévy et sa détestation des mouvements sociaux. En juin dernier, le milliardaire Vincent Bolloré a imposé à sa tête un directeur proche de l’extrême droite. En menant quarante jours de grève, la rédaction a soudain découvert la rudesse du combat social qu’elle qualifiait de « grogne » quand d’autres s’y livraient. Cela n’a pas empêché la reparution, le 6 août, d’un hebdomadaire mis en conformité avec les idées de son nouveau propriétaire, lequel avait appliqué la même recette à la chaîne i-Télé, rebaptisée CNews.

Entre-temps, une grêle de pétitions et de tribunes s’est abattue pour exprimer un attachement sans bornes « à ce journal, à son indépendance, à son goût du récit. (…) À ses valeurs républicaines, totalement opposées à celles de l’extrême droite » (dixit une tribune publiée par Libération). Dans Le Monde, pas moins de quatre cents « personnalités du monde politique, économique, social, culturel, associatif ou sportif » s’associaient pour dénoncer une « atteinte aux libertés démocratiques ». (…)

Longtemps les élites françaises ont encouragé le contrôle des grands moyens d’information par les puissances d’argent, fustigeant comme « populiste » toute critique de ces liaisons dangereuses. Depuis une dizaine d’années, le ton a changé. (…) Face à la puissance potentiellement déstabilisatrice de francs-tireurs comme MM. Bolloré, Daniel Kretinsky ou, aux États-Unis, Elon Musk, il convient à la fois de dénoncer la mainmise de certains milliardaires sur les médias et d’écarter toute solution susceptible d’y remédier. Pourtant, soit l’information relève d’un service d’utilité collective et sa production doit échapper au marché, soit elle est une marchandise et nul ne peut alors empêcher qu’elle s’achète et se vende comme une botte de poireaux (1). (…) Au fond, les indignés de la classe dirigeante ne déplorent pas que la liberté de la presse se réduise à une propriété ; ils s’inquiètent qu’un journal qui les sert puisse échapper à leur contrôle exclusif. Un rachat par M. Bernard Arnault les aurait-il fait broncher ?

Benoît Bréville >>



(1) Lire Pierre Rimbert, « Projet pour une presse libre », Le Monde diplomatique, décembre 2014.

(2) Citée par La Correspondance de la presse, Paris, 16 août 2023.