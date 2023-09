La mobilisation ‘Église verte’ a six ans

Quelques semaines avant que le pape François ne promulgue la suite de Laudato Si, communiqué d''Eglise verte' :

<< Le label œcuménique et écologique ‘Église verte’ fête son sixième anniversaire le 16 septembre 2023. Cet outil pratique est conçu pour aider les communautés chrétiennes à progresser sur le chemin de la conversion écologique (1). Il a été lancé le 16 septembre 2017 durant le Temps pour la Création (période du 1er septembre au 4 octobre durant laquelle les chrétiens du monde entier sont invités à prier et agir pour la sauvegarde de la Création, c’est à dire pour la préservation de la Terre). ‘Église verte’ est née dans le sillage de la mobilisation chrétienne pour la COP21 en 2015 à Paris et des retombées de l’encyclique du pape François Laudato Si’ sur le soin de la maison commune, sortie en 2015 également. Cet outil s’inspire d’initiatives déjà existantes à l’international, notamment la démarche Eco Church, portée par A Rocha UK. Le label est porté par le Conseil d’Églises chrétiennes en France, la Conférence des évêques de France, la Fédération protestante de France et l’Assemblée des évêques orthodoxes de France.

Aujourd’hui, le label propose un écodiagnostic pour les paroisses et églises locales (mis à jour en 2023), les monastères, les congrégations apostoliques et les associations ; un parcours pour les familles ; et deux propositions pour les jeunes (adolescents et jeunes adultes).

Le réseau ‘Église verte’ est désormais fort de plus de 850 communautés : 600 paroisses et églises locales, 180 associations (établissements scolaires, lieux d’accueil, maisons diocésaines, etc), 24 monastères, 57 communautés apostoliques. Une douzaine de parcours ‘Église verte familles’ a été lancée. L’écodiagnostic adapté aide chaque communauté à s’interroger sur ses pratiques et à dégager des pistes d’action.

Nous sommes heureux d’avoir accueilli en 2023 des structures chrétiennes d’envergure : le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, la Maison de la conférence des évêques de France, la Maison du protestantisme (siège de la Fédération protestante), le siège du CCFD-Terre Solidaire, l’écocentre spirituel jésuite du Châtelard et la province de France des religieuses de l’Assomption (13 communautés).

L’année 2023 a été riche en partenariats : durant le Carême, Prie en chemin (espace numérique jésuite de méditation) et ‘Église verte’ ont proposé un parcours œcuménique de Carême sur le thème Terre Promise, suivi par plus de 6000 retraitants. Église verte rayonne également à l’international : un partenariat a été lancé cet été avec ‘ÉcoEglise’, pour l’accompagnement des monastères de Suisse Romande. ‘ÉcoEglise’ est un label suisse à destination des communautés chrétiennes romandes, qui s’est inspiré notamment d’Eco Church et d’’Église verte’.

Cette nouvelle année est placée sous le signe d’un double défi : accompagner les communautés labellisées dans la durée et au plus proche du terrain, ainsi qu’assurer la pérennité financière de l’association ‘Église verte’.

“Parce que la vie sur terre est une bénédiction et montre l’amour de Dieu, et qu’agir pour la préserver est une façon d’aimer son prochain et d’agir pour la justice ; parce que nous avons conscience que c’est en nous convertissant ensemble que nous contribuerons à bâtir ce monde plus juste et écologique nécessaire à la survie de l’humanité​” (extrait des principes spirituels d’’Église verte’), le label ‘Église verte’ poursuit son action avec enthousiasme et détermination.

Contact presse : Juliette Maupas – juliette@egliseverte.org https://www.egliseverte.org/

__________

(1) NDPP : “conversion écologique” est un terme de Jean-Paul II.