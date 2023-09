La théologie de Benoît XVI enfin présentée comme elle est

Loin des caricatures absurdes (en "pour" ou en "contre") qu'en donnent des factions, voici un bilan compétent, accessible et loyal de la pensée théologique de Joseph Ratzinger-Benoît XVI :

► Le mot “foi” veut dire adhésion et confiance. Le contraire de la foi, c’est la méfiance : c’est préférer nos impressions, nos opinions, au lieu d’accepter de marcher avec l’Eglise universelle – même si elle va où nous n’aurions pas eu l’idée d’aller (comme Jésus lui-même l’annonce à Pierre à la fin d’un évangile)...



Et justement le Siège de Pierre, magistère de l’Eglise, est l’organe régulateur du monde catholique. D’âge en âge le magistère indique aux fidèles des étapes nouvelles et que l’on croit déconcertantes. Il faut s’en souvenir, par exemple si l’on s’interroge sur les évolutions pilotées aujourd’hui par la papauté.... Certains d’entre nous peuvent en effet les croire déconcertantes, et les médias, de droite ou de gauche, s’ingénient à leur donner cette impression : mais il n’y a pas lieu d’être déconcertés ! Au contraire. C’est ce que nous rappelle un livre excellent qui paraît dans quelques jours. Il s’intitule : L’héritage théologique de Benoît XVI. Il est l’oeuvre de théologiens de la Faculté Notre-Dame au Collège des Bernardins à Paris, et des jésuites de la Nouvelle Revue théologique. En 200 pages et dix chapitres, il ouvre des horizons sur la véritable pensée du défunt pape qui fut l’un des grands esprits du vingtième siècle, caractérisé à la fois par sa faculté d’écoute, d’attention aux autres (et aux réalités nouvelles), et par son génie de “combiner ensemble de façon lumineuse des éléments apparemment divers ou antagonistes”, comme le dit le cardinal Ladaria Ferrer dans sa préface.

Joseph Ratzinger n’a rien d’un passéiste : c’est l’homme de la Tradition vivante, dynamique, toujours capable de susciter des formes nouvelles. Comme le saint théologien Newman, il nous apprend, écrit-il lui-même, à “discerner l’identité de la foi à travers les changements” : car la foi n’est pas un système fermé. Au contraire. C’est un chemin qui avance à travers l’histoire de tous et de chacun. Le développement de la foi est comme la croissance d’un arbre, qui s’appuie sur les circonstances. Notre parcours de foi conduit à nous transformer sans cesse, et il en va de même pour l’Eglise entière : d’âge en âge elle met au jour ce qui était implicite dans la Révélation et s’applique aux temps nouveaux… C’est ce que Benoit XVI appelle, d’un mot savant, “herméneutique de la continuité”, et c’est tout le contraire d’une nostalgie de l’âge précédent. Ainsi l’œuvre du théologien Benoit XVI fait discerner la continuité dans l’œuvre du pasteur François : continuité non avec les formes de l’âge précédent, mais continuité profonde avec l’essentiel qui est l’Evangile et sa dynamique transformatrice.

Il faut donc lire le livre L’héritage théologique de Benoit XVI : diffusé par les éditions CLD, en librairie le 28 septembre. Site internet : www.nrt.be

