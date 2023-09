Zemmour, Maréchal & Cie : le petit milieu bourgeois des “catholiques” entre guillemets

Titre du Monde daté d’aujourd’hui (article d’Ariane Chemin et Clément Guillou) : « L’offensive de l’extrême droite “catholique” contre le pape François ». Ces guillemets sont un petit événement : un média parisien reconnaît que refuser la pensée sociale de l’Eglise est le propre de non-catholiques, ou de catholiques à éclipses. On commence à y voir clair :



L’“offensive” contre le pape est menée par une certaine bourgeoisie derrière ses influenceurs : une poignée de polémistes, d’universitaires et de démagogues d’ultradroite autour d’Eric Zemmour et Marion Maréchal.

► Mme Maréchal, ancienne élève des dominicaines du Saint-Esprit, s’affiche catholique. Ignore-t-elle le devoir de tout fidèle de bien accueillir les orientations sociales du magistère pontifical (selon saint Jean-Paul II dans Christifideles laici, 1988) ? Ignore-t-elle que le magistère est intervenu de tous temps – c’est une partie de sa mission – dans les domaines du bien commun, souvent inséparables du politique ? Elle n’était pas née en 1983, quand Jean-Paul II prenait à bras-le-corps la sauvegarde politique et sociale de la Pologne : mais le milieu qui fit son éducation louait ce pape d’avoir ainsi aidé à défaire l’URSS, tâche politique s’il en est ! Mme Maréchal déraille donc quand elle proclame le 14 septembre sur BFMTV : « Un pape n’a pas à faire de politique”, et : « Le pape n’est infaillible que sur le dogme » ! En réalité les fidèles ne sont pas tenus seulement d’adhérer au très petit nombre des dogmes (auxquels se limite l’infaillibilité pontificale) : ils sont tenus d’accueillir les préconisations sociales du magistère – qui font d’ailleurs partie de la théologie morale, cf. Christifideles laici. Si ces notions faisaient partie des cours d’instruction religieuse à l’institution St-Pie-X, Mme Maréchal a la mémoire qui flanche.

► Quant à M. Zemmour, il n’est pas chrétien : ses positions ne regardent donc que lui. Mais il pourrait observer une certaine réserve. Non ! Après avoir tiré à boulets rouges sur le pape, il donne des leçons de patristique… Le 18 septembre il déclare, sur BFMTV : « Moi j’ai appris du christianisme une très belle phrase de saint Augustin : c’est qu’on ne peut pas faire le bien jusqu’au mal ». Interrogé à ce sujet par La Croix, le Pr Jean-Marie Salamito (Sorbonne), spécialiste du christianisme antique et membre de l’Institut d’études augustiniennes, a répondu que cette phrase inconnue était « mise abusivement sous le nom de saint Augustin ». Le Pr Salamito ajoute : « L’idée que l’on puisse faire du bien et aboutir au mal ne me semble ni augustinienne ni chrétienne… » On la trouverait plutôt chez Charles Maurras ou Friedrich Nietzsche ; mais l’entendre a dû beaucoup plaire à une certaine bourgeoisie, qui ne lit que les pages économiques du Figaro.