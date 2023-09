La cohérence Benoît-François (2)– Un exemple : la question du rite de la messe

Sur cette question – et contrairement à ce qu'affirme un clan – le pape actuel ne contredit pas son prédécesseur : François agit au service du même but que Benoît XVI... C'est ce qu'explique, entre autres sujets, le livre de la NRT et du Collège des Bernardins :

Ma chronique du jeudi à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) :

À 24 heures de la venue historique du pape François à Marseille, je viens vous parler d’un livre qui va sortir et met en lumière la cohérence spirituelle entre le pape actuel et son prédécesseur. Le livre s’intitule : L’héritage théologique de Benoît XVI. Il est l’œuvre de théologiens du Collège des Bernardins à Paris et de l’équipe jésuite de la Nouvelle Revue Théologique. En deux cents pages et dix chapitres, il ouvre des perspectives inconnues du grand public sur la pensée de Joseph Ratzinger-Benoît XVI.

Par exemple sur l’une des nombreuses questions abordées par ce livre, la question liturgique. L’explication du sens de la messe par le cardinal Ratzinger est d’une ampleur et d’une profondeur impressionnantes. Bien au-delà des détails de forme (pour lui secondaires pourvu que la célébration soit fidèle au rite de l’Eglise), il met en lumière les dimensions biblique et cosmique de la liturgie. D’autre part, il ne cesse de rappeler que l’eucharistie doit RASSEMBLER le peuple de Dieu. Dans la vision de Benoit XVI, le culte “construit le Corps du Christ” et fait de l’Eglise le sacrement de la communauté humaine réconciliée en Dieu. C’est exactement dans cet esprit que Benoît XVI avait élargi la possibilité de célébrer aussi (et officiellement) la messe selon l’ancienne forme du rite, en latin, puisqu’un certain nombre de catholiques lui étaient attachés : pour lui il s’agissait d’intégrer ces catholiques dans la vie des paroisses et des diocèses. Ce qui supposait, bien sûr, que les prêtres célébrant dans l’ancienne forme et “désirant réellement l’unité de l’Eglise”, selon le mot de Benoit XVI, ne refuseraient pas de concélébrer avec l’évêque du lieu lors de la messe chrismale annuelle – signe de l’unité sacramentelle de l’Eglise… Quand le pape François a constaté que trop souvent ces prêtres refusaient de concélébrer avec l’évêque, qu’ils “construisaient des oppositions” (dit-il), et qu’ils accusaient Vatican II d’avoir été une rupture, il a mis un frein à l’expérience tentée par Benoit XVI. Et il l’a fait dans l’esprit même de Benoît XVI, qui a toujours appelé à voir Vatican II non comme une rupture, mais comme un développement dans la continuité.

Laissons la conclusion à l’un des auteurs du livre : Mgr Olivier de Cagny, nouvel évêque d’Evreux. Il rend hommage à l’œuvre de Benoit XVI dans des termes proches de ceux du pape François. Je cite Mgr de Cagny : “Bien loin des poncifs faisant de lui un liturge figé dans le passé, c’est une vision ample et profonde de la liturgie que nous laisse cet immense théologien, alliant une grande fidélité à la tradition biblique et patristique et une audace spéculative qui place la liturgie au coeur de l'enseignement de l'Eglise.”

Il faut lire ce livre : L’héritage théologique de Benoît XVI, éditions CLD, en librairie le 28 septembre. Adresse internet : www. nrt.be.