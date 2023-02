Les pouvoirs "publics" laissent tomber la filière bio

...tout en prêchant pour la prise de conscience climatique, la biodiversité, la protection des sols et la santé des consommateurs ! Mon éditorial à RCF ce matin (7 h 57) :

► Le Salon de l’Agriculture est une espèce de liturgie annuelle qui donne aux Français une image un peu trop optimiste de la situation du monde rural. Sans insister assez, disons-le, sur les difficultés injustes que rencontre la filière bio…

En principe, tout le monde sait que le bio (le vrai) fait partie de la nécessaire réorientation de l’agriculture face au dérèglement climatique. En principe, l’Etat sait que son devoir aujourd’hui serait d’organiser et de mener cette réorientation agricole, et donc (notamment) de soutenir les 60 000 exploitations françaises qui ont choisi l’agriculture biologique…

En réalité, le gouvernement a supprimé les aides au maintien dans le bio, qui étaient accordées aux fermiers bio en échange des services rendus à l’environnement. Non seulement ça, mais le gouvernement suscite une concurrence injustifiée aux exploitations bio, en créant un label “haute valeur environnementale” si peu exigeant qu’on l’accorde à des exploitations dont l’environnement n’est pas le premier souci.

Et pendant que le gouvernement accorde des centaines de millions d’euros au secteur agro-industriel (betteraves, volailles, cochons etc), le secteur bio n’a droit qu’à de tout petits chèques : et encore, ils ne vont pas aux exploitants : ils servent à financer des “études” et des “actions de communication” !

Tout se passe comme si Elisabeth Borne, ses prédécesseurs et Emmanuel Macron lui-même ne voyaient pas clairement le rôle pionnier de la filière bio, dans un monde qui doit d’urgence réagir contre les conséquences de l’agro-chimie : intoxication des sols, stagnation des rendements, érosion de la biodiversité, atteintes à la santé publique, aggravation constante du dérèglement climatique…