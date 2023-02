Bruxelles et Bercy impliqués dans le crash d'EDF

Parmi les causes de la catastrophe financière d'EDF : une directive européenne aggravée par un décret de Bercy. Ma chronique à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne :

Regardons deux minutes ce qui se passe à EDF. Sa situation est désastreuse, avec les pires résultats depuis la fondation de cette société en 1946 ! Perte financière de 19,8 milliards d'euros… Dette de 64,5 milliards d'euros… Et pourquoi ? On accuse la mise à l’arrêt des centrales nucléaires, sans en examiner tous les aspects. On accuse aussi le réchauffement climatique de la sécheresse qui pénalise les centrales hydro-électriques ; mais sans trop s’attarder sur les facteurs industriels qui provoquent ce réchauffement.

Et surtout : les pouvoirs publics évitent carrément de parler des huit milliards d’euros perdus par EDF à cause d’une directive européenne aggravée par une décision de Bercy.

Étant à l’origine une entreprise d’Etat, EDF est mal vue de la Commission bruxelloise imprégnée d’idéologie ultralibérale. D’où la directive européenne, vieille de dix ans, qui impose à EDF (au nom de la “libéralisation du marché”) de vendre – à prix fixe – une partie de son électricité nucléaire à des sociétés privées revendeuses, baptisées “fournisseurs alternatifs”. Le prix fixe, c’est déjà une perte pour EDF. Et ça s’est aggravé avec une idée du gouvernement français : le “bouclier tarifaire”... Au nom de cette idée, l’Etat actionnaire a imposé à EDF de monter à plus de 40 % de sa production le volume d’électricité nucléaire bradée aux “fournisseurs alternatifs” ! D’où les huit milliards d’euros perdus par EDF, et qui ne sont pas pour rien dans son bilan catastrophique.

Interrogé là-dessus, Bruno Le Maire esquive en parlant d’autre chose. On le comprend : la situation est injustifiable. L’autorité de l’Etat actionnaire est utilisée au détriment d’une grande société emblématique fondée par l’Etat autrefois, c’est-à-dire au temps où l’on pensait que la mission de l’Etat était de conduire le pays vers l’autonomie énergétique… Aujourd’hui ce qui reste d’autorité à l’Etat est utilisé à démanteler la puissance publique en faveur des marchés, sous la pression d’un exécutif bruxellois qui avait mis la construction européenne au service (également) des marchés.

Les syndicats demandent l’abrogation immédiate de la directive européenne qui creuse le déficit d’EDF ; ils pourraient se rappeler aussi que la Commission souhaite le démantèlement pur et simple d’EDF au profit d’opérateurs privés plus ou moins fiables. Et se demander quelle est la légitimité de tout ça.