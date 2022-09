Économistes libres contre zombie de Thatcher

Help ! It's alive !

D’un côté, les analystes lucides. De l’autre côté : Mme Truss, zombie de l’ultralibéralisme thatchérien… Ma chronique à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne :

<< Je suis heureux de vous retrouver en cette rentrée : une rentrée qui déborde d’actualités brûlantes mais peu rassurantes, entre le dérèglement climatique, la crise de l’énergie qui menace cet hiver, et la flambée des prix qui continue pour beaucoup de raisons – parmi lesquelles la spéculation joue un rôle au moins égal à celui de la guerre en Ukraine et des répliques russes aux sanctions occidentales…

En tout cas, les raisons de l’inflation sont souvent inédites, et appellent des réponses adaptées. Comme le constatent les économistes indépendants, “cette inflation massive démontre l’épuisement de notre modèle économique. Ils expliquent que l’inflation est le reflet des raretés accumulées depuis 2020 : rareté de biens traditionnellement importés d’Asie, rareté des cargos pour acheminer cette marchandise, rareté de certaines matières premières, rareté de l’énergie – accentuée depuis six mois par le conflit avec la Russie. On a mis du temps à comprendre que ces raretés étaient la nouvelle norme…” *

Face à la situation, indiquent ces économistes, il va falloir limiter les effets de l’inflation sur le pouvoir d’achat des ménages, mais tout en créant les conditions d’une transition énergétique ; donc il faut un grand retour de l’intervention publique. Cette idée était en horreur aux théoriciens ultralibéraux des années 1990, mais nos années 2020 la ramènent en force. Les économistes nous avertissent que “nous sommes déjà dans le monde d’après”.

D’où l’étonnement des Européens devant ce qui se passe au Royaume-Uni ! Ravagé par une inflation pire que la nôtre, ce pays se retrouve cette semaine gouverné par Mme Liz Truss, dont l’idéal est l'idéologie ultralibérale d'il y a quarante ans portée par le fantôme de Mme Thatcher. Mme Truss voudrait ramener les Britanniques au monde d’avant, alors que l’Europe et le monde entrent dans le monde d’après.

Si Mme Truss persiste dans cette voie (chose possible parce que cette dame “a tout du robot” selon ses adversaires), elle mènera son pays à la fracture sociale et à la violence : si l’Angleterre du Brexit doit devenir le terrain de jeu des ultralibéraux de la City, ce ne sera pas toléré par les masses défavorisées qui avaient voté pour le Brexit en espérant la protection sociale – et qui sont maintenant au point de ne plus pouvoir payer leur chauffage.

C’est à méditer. Nous ne souffrons pas de la crise autant que les Britanniques : cependant, chez nous aussi, il y a ceux qui comprennent la situation, mais il y a ceux qui, comme Bruno Le Maire, refusent même l’idée de taxer les superprofits… >>

* Anne-Laure Delatte (CNRS et laboratoire d’économie Dauphine-PSL) : L’inflation démontre l’épuisement de notre modèle économique – Le Monde 5/09/2022.