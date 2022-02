La reine d'Angleterre, étrangeté contemporaine

En marge du 70e anniversaire du couronnement d'Elizabeth II, ma chronique à Radio Présence (Toulouse) et Radio Fidélité Mayenne :

Décidément l’Angleterre est le pays le plus étrange. Cette semaine elle salue les 70 ans de règne d’Elizabeth II : et cette idée-là est à elle seule une étrangeté en Europe. Étrange pour deux raisons. Primo, il y a cette durée invraisemblable pour un chef d’Etat contemporain : 70 ans, un jubilé de platine ; à notre époque où tout doit changer ("avancer") sans cesse, avoir pendant 70 ans la même personne au sommet de la société paraît en soi une incongruité. Secundo, la reine d’Angleterre règne en s’abstenant de toute initiative politique (si les Premiers ministres successifs lui rendent hommage, jamais elle ne doit intervenir dans le gouvernement du pays). Son rôle est ailleurs : elle incarne physiquement et moralement la continuité du pays. Sa seule existence est un contrepoids aux variations politiques et aux changements de modes sociétales.

Et ce rôle de contrepoids suppose la durée. Et bien que cette notion de durée soit étrangère à notre époque qui ne veut connaître que l’instant présent, Elizabeth II est populaire auprès des Anglais : avec des hauts et des bas, on le sait, mais après chaque péripétie médiatique elle reconquiert l’opinion. Comme si ses sujets, au fond d’eux-mêmes, jugeaient que son rôle est nécessaire. Et ça aussi, c’est étrange aujourd’hui.

Reste à savoir si la Couronne pourrait survivre à une disparition du Royaume-Uni au cas où l’Ecosse, et peut-être l’Irlande du Nord se rapprochant ainsi de l’Irlande du Sud, prendraient leur indépendance… Mais ceci est une autre histoire, comme disait Kipling.

Donc, hier à Sandringham, la reine Elizabeth, 95 ans, a découpé le gâteau d’anniversaire des 70 ans d’un règne qui aura vu le monde changer à plusieurs reprises. Les empires coloniaux ont disparu, la guerre froide a eu lieu, l’URSS a disparu, la Chine est devenue un géant, l’Europe s’est unifiée, le Royaume-Uni est entré en Europe, le Royaume-Uni a quitté l’Europe… Et au bout de tous ces cataclysmes quelqu’un est toujours là : la reine d’Angleterre. Toujours la même. Oui, c’est une étrangeté. >>