Réseaux : l'empereur Zuckerberg veut punir l'Europe

...de vouloir protéger les données personnelles des Européens utilisateurs de Facebook. Mon éditorial de ce matin 7h55 à RCF :

<< Outre le virus, outre M. Biden annonçant la guerre tous les matins, voici un nouveau souci : Mark Zuckerberg, patron du géant Meta, est très en colère contre les Européens. Il veut les punir en le privant de Facebook ! Cette jupitérienne colère US, c’est parce que les Européens ont l’audace de prétendre appliquer la législation européenne au réseau social de M. Zuckerberg, qu’utilisent chaque jour 300 millions d’Européens. Et pourquoi l’Europe veut-elle encadrer Facebook sur son territoire ? Pour protéger les données des utilisateurs européens. Car Meta, la société de M. Zuckerberg, veut transférer aux Etats-Unis ces données – qui intéressent le business américain et l’Agence nationale de sécurité américaine : la NSA. Ce contre quoi la réglementation européenne formule quelques réserves… M. Zuckerberg est donc furieux. Il en fait une affaire personnelle. L’attitude du Vieux Continent lui paraît un obstacle au marché global et à la puissance économique du géant Meta.

Alors passons sur la légitimité – très discutable – de l’idée suivant laquelle les intérêts des multinationales devraient primer sur les lois des Etats. Et constatons quelque chose d’amusant : M. Zuckerberg, ce titan de l’informatique, n’a pas l’air très compétent en économie de marché ! Sinon il verrait que fermer l’accès de Facebook aux Européens lui ferait perdre de grandes ressources publicitaires et abîmerait dangereusement son image commerciale. Cela au moment où Facebook est talonné par son concurrent chinois TikTok, et assiégé par les lanceurs d’alerte occidentaux qui accusent Facebook de “préférer ses profits à la santé mentale de ses utilisateurs”. La santé mentale ? Si vraiment les réseaux sociaux rendaient les gens cinglés, ce serait une raison de se réjouir que M. Zuckerberg veuille nous priver de Facebook : arrêter 300 millions d’Européens sur le chemin de la folie, eh bien moi je trouve que ce serait tant mieux. Même si nous couper Facebook était encore un pas de plus, n’est-ce pas, dans la "dictature sanitaire"… >>