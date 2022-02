Comment le 'globish' déstructure et dénature le français

Un rapport alarmé de l'Académie française... Ma chronique à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne :

<< Enfin le problème est mis en lumière ! Dans un rapport impressionnant, l’Académie française dénonce l’invasion de l’anglais qui déstructure et dénature la langue française. Cette invasion prend deux formes :



– il y a une forme brutale, qui remplace carrément les mots et les formules français par des mots et des formules anglophones. La vie quotidienne en est infestée aujourd’hui : la FNAC vous parle de ses French Days, la poste a des pick-up stations, les grandes surfaces ont leurs drives, etc. Sans parler des innombrables slogans publicitaires qui nous parlent en anglo-américain comme si c’était normal.

– Mais il y a aussi une forme d’invasion sournoise, qui change le sens des mots français en jouant sur leur ressemblance avec des mots anglais. Par exemple le mot “confronter” : en français, il voulait dire mettre deux personnes en présence pour comparer ce qu’elles disent. Mais en anglais, “confront” veut dire “affronter”. Et sous la pression de la mode, le mot français perd son sens au profit du sens anglais : désormais les télés françaises parlent de “confrontation” à propos d’une bataille sanglante, alors qu’autrefois en français le mot désignait simplement l’audition de témoins par le juge d’instruction.

Et ce n’est qu’un exemple ; on pourrait en citer des dizaines d’autres ! “Nous sommes parvenus à un point critique”, dit Hélène Carrère d’Encausse : le point où le vocabulaire, la grammaire et la syntaxe du français sont menacés. D’où vient cette invasion ? Pas directement des Américains ! Non, elle vient de nos propres élites entre guillemets, formatées par des écoles de commerce et qui croiraient déchoir en parlant français. Résultat, par exemple : le nouveau slogan du département de la Sarthe est “Sarthe me up”, jeu de mots lourdingue sur le terme “start up” imposé en français par le président de la République en personne, qui n’a pas hésité à rebaptiser la France “start-up nation” !

Et tout est comme ça aujourd’hui, y compris dans le vocabulaire de mouvements chrétiens qui semblent prendre New York pour un Vatican linguistique : du coup c’est une pluie de “church parties” et de “wahoo Jesus”, sans qu’on se demande si c’est bien approprié pour évangéliser des Français. Or deux Français sur trois se disent favorables à une loi qui garantirait vraiment la prédominance du français dans la vie publique française : ne serait-ce que pour que tout le monde se comprenne, ce qui serait la moindre des choses… >>