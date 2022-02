Ukraine-Russie : Macron entre les divisions intra-européennes et l'emprise des Etats-Unis

Désavoué par les Etats européens les plus atlantistes, Macron ("président tournant" honorifique du Conseil de l'UE) réussira-t-il néanmoins à faire asseoir à la même table Biden et Poutine ? Mon éditorial de ce matin 7h55 à RCF national :

Selon un humoriste, Poutine serait un carnivore dans une Europe d’herbivores. Le mot est un peu rapide ; mais, oui, Poutine est un machiavélien et l’Europe n’est qu’une économie. Pas d’idées communes entre eux… Alors si Paris et Berlin réussissaient à mettre sur pied une nouvelle conférence sur la sécurité, et à y faire venir Poutine, ce serait étonnant. Ce tour de force n’amuserait pas Washington : l’administration démocrate agit comme si l’on était encore sous la Guerre froide, où la Maison Blanche ne voulait pas reconnaître à l'Europe la moindre autonomie.

Certains Européens – quoique sans mettre en question l’OTAN – essaient plus ou moins d’agir par eux-mêmes. C'est ainsi que Paris et Berlin, en 2014, mirent sur pied les accords de Minsk pour apaiser le problème ukrainien. Mais sept ans après, l’Ukraine et la Russie ne respectent plus ces accords. Les régions séparatistes sont assiégées par l’armée ukrainienne (équipée par les Etats-Unis). Et l’armée russe menace de franchir la frontière…

Que faire ? Bien sûr, il y en a un qui dit vouloir affronter Moscou dans (je cite) “la pire guerre en Europe depuis 1945” : mais c’est Boris Johnson, et Boris parle souvent sous l’empire de la gueule de bois. On sait aussi que ni les Européens, ni même les Américains, ne veulent engager leurs armées en Ukraine. D’ailleurs la légalité internationale le leur interdirait, puisque l’OTAN est une alliance réservée à ses membres et que l’Ukraine n’en est pas membre ! "L'Occident" (?) ne menace donc Poutine que de sanctions financières. En oubliant que les sanctions ont peu d’effet sur les Etats autoritaires... Et que la Russie s’est donné les moyens de surmonter les sanctions : des ressources plus abondantes, des réserves dépendant moins du dollar, une carte de paiement nationale aux mains de 87 % des Russes, et un système national de transferts financiers.

Sans oublier l’ami chinois : Pékin, qui attend que Washington pousse Moscou dans ses bras ! Xi Jinping nous destine ainsi la vieille malédiction de Confucius : “Puissiez-vous vivre des temps intéressants.” Ce qu’il faut comprendre comme : “Vous vous préparez des problèmes...”