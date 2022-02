“Quand les populistes instrumentalisent la religion”

C’est le sous-titre prometteur d’un livre paru chez Salvator et sur lequel nous allons revenir. Titre (plein d’humour noir) : Dieu ? Au fond à droite. Auteur : le journaliste catholique Iacopo Scaramuzzi, vaticaniste de La Stampa, Famiglia cristiana ou Katholik Nieuwsblad. Cible : le danger, pour le christianisme occidental, d’être vidé de sa substance par la récupération partisane… Scaramuzzi explique (Le Monde des livres 11/02, extrait) :

<< Dans un monde globalisé, tous les pays sont traversés par un sentiment de déclin […]. De larges segments de population ressentent une perte relative de pouvoir, qui engendre une nostalgie. Les gens ont l’impression de ne pouvoir s’appuyer sur rien de stable. La religion, en tant que lien social, apparaît comme un recours [:] elle renvoie au monde d’avant, celui de votre jeunesse ou de la jeunesse de vos parents, un monde rassurant […]. Il y a aussi des dynamiques dans un sens souvent magique, superstitieux. On le voit avec les théories du complot, qui mettent en scène une lutte apocalyptique du bien et du mal, du pur et de l’impur…

<< Le pape François représente un point de contradiction majeure pour ces réseaux […]. François aime beaucoup le philosophe et historien jésuite Michel de Certeau (1925-1986) qui écrivait que, dans les sociétés occidentales, “les comportements religieux et la foi s’éloignent l’un de l’autre” […]. Les populistes voudraient s’en tenir aux mœurs, à l’identité. François veut défendre la foi : un message évangélique, en cohérence avec le concile Vatican II… Dès lors, dans son esprit, l’instrumentalisation populiste de la religion représente une menace : comme le disait encore Michel de Certeau, une fois qu’un groupe social ou idéologique s’est approprié le christianisme, il n’en reste rien, il est vidé de sa substance… Le pape ne peut pas ne pas réagir : cela reviendrait à accepter que le christianisme soit fini, qu’il n’y ait plus rien à dire à son sujet. Au bout du compte, François fait son travail : il s’oppose à ceux qui, consciemment ou non, mettent le christianisme en danger de mort. >>

► Le christianisme nécrosé par les agitateurs qui prétendent actuellement défendre "la chrétienté" ? Je crois partager ce constat de Scaramuzzi. Je vais étudier son livre et je publierai prochainement ma recension.