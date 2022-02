Le pape, la foi catholique et les "nouvelles spiritualités"

<< Le 21 janvier, le pape a déclaré 'docteur de l’unité' saint Irénée de Lyon, Père de l’Eglise et pionnier de la théologie chrétienne en Occident au II e siècle, Irénée avait été disciple de l‘évêque Papias, lui-même disciple de l’évangéliste saint Jean, ce qui aboutit à Jésus lui-même. D’où l’importance de ce qu’Irénée nous dit dans son œuvre majeure, écrite vers l’an 180 : le grand traité ‘Contre les hérésies’, sous-titré ‘Réfutation de la Gnose au nom menteur’.

Ces problèmes de l’Antiquité nous concernent plus qu’on ne le croirait. En effet, la Gnose dualiste, très à la mode en ce temps-là, était une idéologie tournée, non vers la vraie connaissance de Dieu créateur-rédempteur, mais vers une vision de rupture dans laquelle l’esprit humain devrait se libérer de toutes les conditions matérielles de la vie, notamment du corps vu comme une prison...

Que la matière soit une prison et que l’homme doive s’en “émanciper” (“émancipation” étant par ailleurs le mot fétiche de plusieurs candidats à la présidentielle), c'est une idée envahissante aujourd’hui, à la faveur des technologies du virtuel. La modernité technique exhume ainsi la plus vieille utopie. Les conséquences sont lourdes pour le climat de la société ! Le mirage de pouvoir s’émanciper du réel engendre : primo le repli sur soi, secundo le mythe d’un Âge d’or imaginaire auquel il faudrait revenir, et tertio une fuite hors du monde au lieu de le transformer dans le Christ. Tout cela mélangé devient une sorte de religiosité folle, sur laquelle le magistère authentique de l’Eglise nous informe si nous voulons bien l’écouter.

En effet, le même 21 janvier dernier où il a parlé de saint Irénée, le pape François, parlant à la congrégation pour la Doctrine de la foi, a dit ceci : “Dans le changement d’époque que nous vivons, d’une part les croyants se trouvent confrontés à des questions complexes et sans précédent. D’autre part, il y a un besoin croissant de spirituel qui n’a pas toujours son centre de gravité dans l’Evangile. Ainsi il n’est pas rare d’avoir affaire à de prétendus phénomènes surnaturels, sur lesquels des indications fermes et sûres doivent être données au peuple de Dieu.”