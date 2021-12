De Notre-Dame au coup des réacs contre Mgr Aupetit

"Eh bien, soit : je suis réactionnaire !" (dessin de Gustave Doré, 1871) Le conservatisme agressif tente d'empêcher l'Eglise de mettre une cathédrale en mesure d'évangéliser les foules. Et réussit à évincer l'archevêque de Paris à l'aide d'un coup médiatique ! Ma chronique à Radio Présence (Toulouse) et Radio Fidélité Mayenne :

<< Notre époque a de bons aspects et heureusement : parce que, pour le reste, les chaînes d’info (et les réseaux dits sociaux) nous font vivre dans l’empire du préjugé, de la malveillance aveugle ou carrément du n’importe quoi. C’est très net quand la religion est mise en cause par des gens de parti-pris qui n’y connaissent rien.

Deux exemples… D’abord, la cathédrale Notre-Dame de Paris. À en croire le magazine Le Point, sous la signature d’un candidat à l’Elysée, le plan de réaménagement intérieur de Notre-Dame est une insulte à la France éternelle. Cette accusation est un exemple du n’importe quoi, pour trois raisons : ► ce réaménagement a été approuvé le 9 décembre par les experts de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture ; ► il aura pour but d’améliorer la participation des fidèles, et d’initier à la foi chrétienne les millions de visiteurs ; ► prétendre empêcher ce réaménagement, revient donc à vouloir empêcher l’Eglise catholique de mettre une cathédrale en mesure d’évangéliser les foules d'aujourd'hui…

S’ajoute à cela le fait que visiblement le polémiste ignore le contenu de la foi chrétienne, et que son intervention (aussi virulente qu’incompétente) exprime seulement le désir de capter un électorat catholique qu’il confond avec les groupuscules de son entourage.

Ensuite : à propos du Point et de Paris, il faut se souvenir que c’est le même magazine (aidé là aussi par un réseau ultraconservateur) qui a déclenché le hallali contre l’archevêque Michel Aupetit avec pour résultat la démission de celui-ci ! L'arme du magazine et du réseau fut d’accuser l’archevêque de relations avec une femme – puis avec une autre, selon un article inqualifiable de Paris-Match : accusations qui n’ont pas tardé à se dégonfler, mais le mal était fait, les réputations salies, les ventes des deux magazines dopées. Et le réseau ultraconservateur satisfait de sa vengeance…

Au fait, de quoi voulait-il se venger ? Du fait que Mgr Aupetit (appliquant le motu proprio du pape qui encadre la célébration des messes en latin selon le missel de 1962) avait un peu réduit le nombre de ces messes à Paris… On a envie de dire aux ultraconservateurs ce que dit le moraliste du XVIIe siècle : “Quoi ? tu es chrétien et tu te veux venger ?” >>