Beau et utile : un cadeau de Noël en écologie intégrale

C'est le superbe et pratique livre-album de la diététicienne et cuisinière Anne Moreau (CLD) : écologie intégrale – et papale – dans la gastronomie ! Ma chronique de ce matin à Radio Espérance (Auvergne Rhône-Alpes) :

<< Voilà Noël et l’occasion de faire un cadeau caritatif, utile et plein de charme. C’est un très beau livre-album bourré de recettes de cuisine plus attirantes les unes que les autres. Il s’intitule : Ma petite cuisine Laudato Si’. Sous-titre : Manuel de cuisine saine et durable. Second sous-titre : Recettes testées 100 % dans les maisons Lazare. Auteur du livre : Anne Moreau, diététicienne, déléguée générale de l’Institut Nutrition, CAP de cuisine, et qui justement reversera la moitié de ses droits d’auteurs à cette association chrétienne des maisons Lazare, qui loge ensemble des personnes sans domicile fixe et des jeunes professionnels.

Pourquoi ce livre ? Pierre Durieux, secrétaire général de Lazare, l’explique dans sa préface : “À chacun, il revient de trouver des solutions concrètes pour vivre l’encyclique 'Laudato Si’ : c’est l’immense cadeau que nous fait Anne Moreau en publiant ce livre. Les grandes options de 'Laudato Si’ doivent s’incarner dans nos réalités, à commencer par celles de la table… Comment proposer une cuisine économique, saine, ocale, saisonnière et respectueuse de la planète ? Il s’agit de sentir comment quelques gestes simples contribuent à la construction d’une civilisation consciente et gourmande…”

Voilà la véritable écologie. Comme disait Paul Bocuse : “Il n’y a pas de bonne cuisine si au départ elle n’est pas faite par amitié pour celui ou celle à qui elle est destinée...” Pierre Durieux ajoute : “C’est au fond l’aboutissement de toute notre vie, invités que nous sommes, pour l’éternité, au festin des Noces de l’Agneau ! Nous goûterons, nous réaliserons alors à quel point nous sommes aimés... Quelle est l’ultime invitation de Jésus à ses disciples ? 'Venez déjeuner !' (Jean 21,12). Le plus mystique des évangélistes achève le récit de la vie nouvelle autour d’un feu, d’un peu de pain et d’un poisson grillé. A table !”

Il ne reste plus qu’à ouvrir le livre d’Anne Moreau, et à explorer toutes ses recettes. Par exemple : le chaud-froid de langoustines aux agrumes. Ou le gigot de sept heures. Ou le risotto à l’épeautre automnale. Ou la soupe rustique de pois chiches. Ou la tarte Tatin aux légumes du soleil. Ou les œufs cocotte coco et coriandre. Ou la bruschetta façon pain perdu. Ou la tarte forestière… Etc, etc : avec toutes les indications d’ingrédients et de préparation. Chaque chapitre est précédé d’explications sur la santé diététique, les questions commerciales et les enjeux écologiques. C’est un album aux photos superbes, instructif et familial. Je vous le recommande. >>

► Ma petite cuisine Laudato Si’, Anne Moreau, CLD, 24,90 €