L'ombre de la Chine sur la Nouvelle-Calédonie

Mon éditorial de ce matin 7h55 à RCF, Radios chrétiennes de France

<< Étrange référendum, où seul l’un des deux camps a voté… Étrange référendum où l’Australie et la Nouvelle-Zélande, deux pays hostiles à la France du Pacifique, priaient pour le maintien de la France en Nouvelle-Calédonie…

Car sur ce référendum planait l’ombre d’un troisième pays : la Chine, qui veut s’emparer des immenses ressources de matières premières néo-calédoniennes. Les carrières de nickel, deuxièmes réserves du monde, nécessaire à la fabrication des batteries et de l’acier inoxydable… Les gisements de cobalt, pour faire des électrodes et des supports magnétiques… Les gisements de manganèse…

Et ce qui fait réfléchir les Néo-Calédoniens, c’est ce qui est arrivé, après son indépendance, à la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui elle aussi regorge de nickel, de cuivre, de bauxite etc. Les Chinois ont mis la main sur ces richesses minières : c’est même une “captation phénoménale” selon le mot d’un observateur spécialiste du Pacifique, qui ajoute : “Dans tous les scénarios possibles, une Nouvelle-Calédonie indépendante deviendrait un satellite chinois. La Chine serait la seule à pouvoir, au début, inonder d’argent la Nouvelle-Calédonie. Donc la Chine surveille avec un appétit particulier ce qui se passe ici.”

Les avances chinoises sont-elles écoutées par une partie du mouvement indépendantiste, comme le dit le député UDI Philippe Gomès ? On ne peut pas l’affirmer. Mais si la Chine – déjà importatrice de 90 % du nickel calédonien – se présente aux autochtones comme le futur patron (après l’indépendance) de ces carrières, qui emploient un Calédonien sur cinq, l’argument doit impressionner… Et masquer, pour l’instant, certains aspects moins séduisants d’une mainmise chinoise sur l’archipel. Par ailleurs la marine de guerre chinoise récupérerait les bases navales françaises : ce qui représenterait pour Pékin une avancée stratégique importante. Et là, oui, on comprend que l’Australie, la Nouvelle-Zélande et les Etats-Unis, pourtant peu amis de la marine française, préfèrent nettement que la France reste à Nouméa. >>