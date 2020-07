EELV en majesté : c'est souvent Ubu maire

Quand les nouveaux maires EELV s'imaginent (fumées de gloire) avoir été élus non par dégagisme ou pour verdir les villes, mais pour leurs idées "sociétales"... et pouvoir faire de leur mairie un relais d'incohérences libérales-libertaires peu écologiques :

L’affaire Darmanin suit son cours selon l’engrenage prévisible et s'inscrit dans l'agitation commnautariste multi-domaines. Par exemple : le commando usuel perturbe à St-Etienne-du-Rouvray une cérémonie d’hommage au défunt P. Hamel, en criant « culture du viol » (parce que les pouvoirs publics étaient représentés à la cérémonie par le ministre de l’Intérieur*)... Le nouveau maire EELV de Colombes dans les Hauts-de-Seine profite de la commémoration annuelle de la rafle du Vél d’Hiv’ (1942) pour associer l'actuel ministre de l'Intérieur au régime de Vichy – parce que, selon lui, "les migrants" seraient victimes d'une politique comparable à celle qui frappa les juifs... Je cite le maire de Colombes : « Les policiers français, les gendarmes français qui ont obéi aux ordres de leurs supérieurs en mettant en œuvre la rafle du Vél' d’Hiv' et d’autres rafles après et ailleurs, sont les ancêtres de ceux qui aujourd’hui avec le même zèle traquent les migrants, les sans-papiers… »

On comprend l’indignation du ministre qui assigne le maire en diffamation. Ou celle, hier, de l’avocat Gilles-William Goldnadel et du médecin journaliste Jean-Daniel Flaysakier. La rafle de 1942, organisée pour l’occupant allemand par la police de Vichy, visait 22 000 étrangers juifs ; elle en a arrêté et livré 13 152, qui furent déportés et tués à Auschwitz. Cette rafle, produit de la collaboration d’Etat devenu l'un des symboles historiques du mal, ne peut être comparée à la politique des gouvernements actuels envers les immigrés sans papiers. Politique critiquable ? Oui : mais sans rapport, sans commune mesure, avec celle de Pierre Laval et René Bousquet ! Le savent notamment tous ceux qui ont vu en juillet 2012 les documents officiels de 1942 exposés à la mairie du 3ème arrondissement de Paris.

La phrase du maire de Colombes est donc un nouveau symptôme de la perte de sens (jusqu’à l’absurde) des références 1940-1944, quand on les applique à tout et n'importe quoi.

Cette phrase soulève des colères. Le maire en est décontenancé. Il a donc fallu une tempête pour lui faire comprendre l’obscénité de sa comparaison ! Dès qu’il l’a eu comprise, il a tenté de l’effacer par un communiqué disant « regretter que [son] propos ait pu porter à confusion » – et rappelant son « soutien aux policiers et aux gendarmes qui exercent la lourde responsabilité républicaine de sécurité dans des conditions extrêmement difficiles ». « Il n’y a pour moi aucune comparaison possible entre police et gendarmerie d’un Etat démocratique, d’une part, et police et gendarmerie de l’Etat pétainiste, d’autre part », insiste-t-il, récusant maintenant « tout parallèle » entre « le sort des migrants » et celui « des Juifs promis à l’extermination ». Mais s'il récuse ce parallèle, pourquoi a-t-il commencé par le tracer, noir sur blanc et en suggérant plus qu'un parallèle : une véritable filiation (« les ancêtres ») ?

Deux explications se proposent :

a) Nouveau maire de Colombes mais sexagénaire issu d'un certain milieu sociologique (celui de la vieille gauche bobo avec son système de réflexe remontant à Mai 68), l'urbaniste Patrick Chaimovitch voit spontanément un SS en tout policier. On a pu mesurer depuis les années 1980 ce à quoi aboutit cette “culture” de diabolisation du régalien : en faire cadeau à l'extrême droite, ce qui l'a tirée du néant pour faire son relatif succès ! C'est un exemple-limite de ce que Raymond Boudon appelait l’effet pervers et Jules Monnerot l’hétérotélie : atteindre un résultat autre que celui que l’on croyait poursuivre.

b) Une ivresse présomptueuse gagne EELV depuis ses victoires municipales dans une série de grandes villes. Victoire moins par adhésion que par dégagisme : notamment à Lyon, qui a voté vert pour changer de têtes ; ou à Colombes, dont la maire sortante LR Nicole Goueta avait sombré dans l'impopulaire… Mais les Verts s’imaginent que c'est leur “vision de la société” (dit le secrétaire national Julien Bayou) qui a été plébiscitée, alors que ce mélange de communautarisme libéral, d’activisme antifa et d’écologie décontextualisée montre surtout incohérence et confusion.

Les premiers jours de M. Chaimovitch à Colombes (l’esclandre Vichy), ceux de M. Doucet à Lyon (la bourde de l’écriture inclusive), ou ceux de plusieurs autres néo-maires verts (la PMA), ont illustré cette confusion et cette présomption peu écologiques de leur part. Elles persisteront jusqu'à ce que l’écologie politique officielle, revenant aux sources, se nettoie du narcissisme et du conformisme "sociétaux".

__________



* Rappelons que M. Darmanin ne fait l’objet d’aucune mise en examen bien que l’enquête préliminaire ait été rouverte (à la demande de MeeToo, après avoir été classée une première fois faute d’éléments objectifs). Notons aussi que les mêmes gens :1. justifient les “radicalisées” de harceler M. Darmanin, 2. s’indignent qu’elles aient harcelé M. Girard. Deux poids, deux mesures ?