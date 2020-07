La “performance” anti-Christ de Pampelune : expression d’une “culture” ambiante qui intimide les pouvoirs publics 

M. Abel Azcona écrivant "pederastia" avec des hosties consacrées, dérobées à la messe pendant des mois. Exposition-performance parrainée par la municipalité de Pampelune... France Culture ressort cette affaire. La CEDH instruit la plainte d’une association d’avocats chrétiens, après avoir pris connaissance de la question de légalité européenne posée (notamment par des évêques) en réaction à l’attitude du maire abertzale de Pampelune… et des juridictions espagnoles :

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

<< IIIème SECTION – Requête no 22604/18 – ASOCIACIÓN DE ABOGADOS CRISTIANOS contre l’Espagne, introduite le 26 avril 2018

OBJET DE L’AFFAIRE : l’exposition « Exhumés » (Desenterrados) de l’artiste A.A. [Abel Azcona] dans une salle municipale de Pampelune, montrait des photos de lui tout nu allongé à côté du mot « pédérastie », formé avec des hosties consacrées qu’il s’était lui-même procuré en assistant à des célébrations eucharistiques. L’exposition avait été autorisée par la ville. L’association requérante porta plainte (querella) contre l’artiste et la municipalité pour la commission d’un délit portant atteinte aux sentiments religieux ainsi qu’un délit de profanation. Le juge d’instruction no 2 de Pampelue rejeta la plainte et classa l’affaire déclarant le non-lieu définitif, au motif que les faits n’étaient pas constitutifs des délits mentionnés. L’Audiencia Provincial confirma le classement.

QUESTIONS AUX PARTIES : 1. Dans la mesure où, dans sa plainte, la requérante réserva l’action civile (article 112 code de procédure pénale), le classement de la plainte par les tribunaux internes constitue une « contestation » sur « un droit ou une obligation de caractère civil » (voir Pérez c. France [GC], no 47287/99, §§ 7 et ss, CEDH 2004-I). Dans l’affirmative, peut-on considérer que ce classement est compatible avec l’article 6 § 1 ?

L’autorisation de l’exposition litigieuse a-t-elle porté atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention ? En particulier, les autorités internes se sont-elles acquittées de leurs obligations positives inhérentes à un respect effectif du droit garanti par cette disposition ? emporte-t-elle violation du droit de la requérante au respect de ses convictions religieuses tel qu’il se trouve garanti par l’article 9 de la Convention (voir E.S. c. Autriche, no Cette même circonstancetel qu’il se trouve garanti par l’article 9 de la Convention (voir E.S. c. Autriche, n 38450/12 , § 44, 25 octobre 2018) ? La requérante est-elle fondée à soutenir qu’elle est victime d’une discrimination, contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 9 de la Convention et/ou l’article 8 de la Convention (voir, mutatis mutandis, D.H. et autres c. République tchèque [GC], no contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 9 de la Convention et/ou l’article 8 de la Convention (voir, mutatis mutandis, D.H. et autres c. République tchèque [GC], n 57325/00 , CEDH 2007‑IV) ? >>

[Fin du texte de la CEDH]

‘CENTRE EUROPÉEN POUR LE DROIT ET LA JUSTICE’ (ECLJ)

<< Dans son journal de 8h du 23 juillet 2020, France culture a fait un reportage sur « cette histoire qui déchaîne l’Église espagnole, plusieurs institutions catholiques européennes et même le Gouvernement polonais » : l’ « affaire des hosties » à la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). L’ECLJ a été sollicité dans ce reportage accessible ici, en tant que représentant de l’épiscopat espagnol dans cette affaire.

Cette « histoire » est celle d’une performance artistique antichrétienne ayant eu lieu en 2015-2016 à Pampelune (Espagne). Elle a comporté plusieurs étapes, en particulier le vol de 242 hosties consacrées au cours de messes, leur mise en scène profanatoire dans une église désacralisée, puis la moquerie publique de la réaction peinée des croyants.

Ce que France culture ne précise pas, c’est que cette performance a été financée intégralement et soutenue politiquement par la municipalité de Pampelune. La ville a d’ailleurs prêté gratuitement l’église désacralisée, qui est sa plus grande salle d’exposition. À l’issu de l’exposition, l’artiste a vendu des photographies de son « œuvre » pour 285 000 euros.

Une association chrétienne a déposé plainte contre le performer et contre la municipalité. Cette plainte a été rejetée par les juridictions espagnoles. Cette même association a introduit une requête contre l’Espagne auprès de la CEDH le 26 avril 2018. Elle dénonce une violation du droit à la liberté de religion, protégée à l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme. Celle-ci comprend en effet, d’après la CEDH, le droit pour les croyants de jouir paisiblement de la liberté religieuse, et l’obligation pour les autorités publiques de ne pas y porter atteinte.

L’ECLJ a sensibilisé à cette affaire plusieurs organisations européennes, dont certaines ont décidé de demander à la Cour d’intervenir en tant qu’amicus curiae. Fait rare, huit tiers-intervenants, dont deux conférences épiscopales […], ont été autorisés par la Cour à déposer des observations écrites. L’ECLJ, en tant que représentant de la Conférence épiscopale espagnole, a déposé des observations écrites (lisibles sur notre site ici) le 30 juin 2020.

Il ne s’agit pas de la première affaire touchant à la liberté d’expression en matière religieuse pour laquelle l’ECLJ est intervenu à la CEDH. Pour chacune, l’ECLJ défend la même position : le droit de critiquer des religions est légitime, et même très important ; et il doit être protégé. Mais ce droit n’implique pas celui d’injurier gratuitement les personnes en raison de leur religion ; et les autorités publiques doivent s’abstenir de tout soutien à de telles attaques. C’est pourquoi, dans cette affaire, l’Espagne a manifestement violé ses obligations au titre de la Convention européenne.

En 2018, nous avions organisé au Conseil de l’Europe un séminaire sur ce sujet, intégrant les derniers développements de la jurisprudence européenne. La présidente de l’association espagnole requérante, Polonia Castellanos, faisait partie des six experts et juristes invités.

L'intervention de Mme Castellanos est accessible ici sur notre chaîne YouTube, en anglais uniquement. >>

NB – L’archidiocèse de Pampelune et Tudela et l’Asociación de Abogados Cristianos ont tous deux porté plainte contre l’exposition. Les juridictions espagnoles ont rejeté ces plaintes. La plainte déposée par l’Asociación de Abogados Cristianos a été rejetée par le tribunal de Pampelune le 18 novembre 2016. L’appel contre ce jugement devant le tribunal provincial de Navarre a également été rejeté par une décision du 28 avril 2017. L’association a de nouveau fait appel devant la Cour constitutionnelle d’Espagne, qui a pris une décision d’irrecevabilité le 7 novembre 2017. Constatons que la Dour européenne n’a pas la même attitude que les juridictions espagnoles de tout niveau.

ARGUMENTS DES PLAIGNANTS ET QUESTIONS À LA C.E.D.H.

<< Le droit à la liberté de religion a été violé par l’État espagnol, qui n’a pas honoré ses obligations positives et négatives en vertu de l’article 9 de la Convention européenne. L’État a l’obligation positive d’assurer aux croyants « la paisible jouissance du droit garanti par l’article 9 ». Dans ce but, la Cour a déjà considéré « qu’« en principe on peut juger nécessaire de sanctionner des attaques injurieuses contre des objets de vénération religieuse ». En effet, « la manière dont les croyances et doctrines religieuses font l’objet d’une opposition ou d’une dénégation est une question qui peut engager la responsabilité de l’État ». Or, les juridictions internes ont choisi de ne pas sanctionner la performance artistique en cause. Ce choix est contestable pour plusieurs raisons :

I.

Une sanction était prévue par des dispositions du Code pénal espagnol sanctionnant l’offense aux sentiments religieux. La loi espagnole n’a donc pas été appliquée.

L’attaque était particulièrement extrême, du fait de l’importance de l’Eucharistie dans la foi catholique, du caractère massif de la profanation, de la mise en scène dans une ancienne église, et des railleries contre des croyants. La démarche du performer était volontairement et gratuitement offensante envers les croyants, sans aucune contribution à un débat d’intérêt général. Le performer n’a donc pas respecté les « devoirs et responsabilités » indissociables du droit à la liberté d’expression ( art. 10 de la Convention européenne ).

La démarche du performer a provoqué la commission d’autres profanations et de nombreux messages antichrétiens, alimentant ainsi l’hostilité sociale contre les catholiques.

Le performer aurait pu choisir une expression artistique moins blessante, tout en arrivant au même résultat, par exemple en utilisant des hosties non consacrées ou en ne ciblant pas individuellement des croyants.

II.

La municipalité de Pampelune a apporté un soutien de poids à l’exposition, en mettant gratuitement à disposition du performer le plus grand espace d’exposition de la ville. La municipalité a également décidé que l’accès à l’exposition serait gratuit pour tous les visiteurs. Elle a financé les frais de réalisation de l’exposition (impression des photographies, montage de l'exposition, coûts de production correspondant notamment à des cadres, de la terre et l’impression de textes) ainsi que les frais d’organisation (conservateur, gardiens).

Le choix du lieu par la municipalité a contribué à la gravité de l’attaque contre les chrétiens. En effet, l’exposition a eu lieu dans le Monumento de los caidos, une ancienne église que le performer a utilisé pour une mise en scène aggravant son sacrilège. L’archidiocèse de Pampelune et Tudela avait donné cette église à la ville en 1997, avec comme condition qu’elle serait utilisée pour des objectifs culturels. En mettant l’église à disposition du performer, la municipalité de Pampelune lui a permis d’avoir un lieu avec une dimension sacrée, dont il s’est servi autant pour la promotion de l’exposition (photos de peintures sacrées) que pour l’exposition elle-même (utilisation de l’autel).

La municipalité de Pampelune a assuré la promotion de l’exposition. En particulier, elle en a assumé tous les frais, alors même que ce n’est pas la municipalité mais l’artiste lui-même qui a bénéficié de la vente de photos après l’exposition (285 000 euros). La promotion de l’exposition par la municipalité a été réalisée par des supports valorisant une performance « politique et subversive », sans aucune mention d’un autre objectif (comme celui, légitime, de dénoncer la pédophilie).

Le juge Fermin Otamendi du tribunal de Pampelune a défini les hosties consacrées en fonction de ses convictions personnelles et de son mépris pour le christianisme. D’après lui, les hosties, qu’elles soient consacrées ou non, sont de « petits objets ronds et blancs », que le performer aurait traités « de façon confidentielle, sans que l’on puisse qualifier son comportement d’irrespectueux, d’offensant ou d’irrévérencieux ». Le tribunal de Pampelune a violé ses obligations de neutralité en fondant son jugement sur sa propre (in)croyance religieuse.

Ces ingérences d’autorités publiques espagnoles dans le droit à la liberté de religion des catholiques n’étaient évidemment pas prévues par la loi et n’avaient aucun objectif légitime. Elles ont justifié et amplifié l’offense gratuite du performer. Elles ont aussi généré des offenses supplémentaires, qui n’auraient sinon pas eu lieu, sans respect de leur devoir de neutralité et d’impartialité. >>

MON COMMENTAIRE

Ce blog est peu suspect de narcissisme “catho”, et il a assez dénoncé le fantasme obsidional né de 2013 pour pouvoir dire ce que lui inspire l’affaire de Pampelune… Elle se décompose en trois éléments :

► la performance lugubre de M. Azcona* ;

► l’attitude du maire de Pampelune Joseba Asirón ;

► la jurisprudence des tribunaux navarrais puis de la Cour constitutionnelle de Madrid, qui tourne le dos à la loi espagnole et à la charte européenne.

Or :

– M. Azcona n’est qu’un exemple de l’académisme pseudo-rebelle, qui règne sur le marché de l’art depuis un demi-siècle au moins.

– Le maire de Pampelune ferait mieux de s’expliquer sur ses liens avec l’ETA... [ photo : M. Asirón (à droite) et le terroriste Otegi en 2016 ]

– Mais c’est avec le droit que devront s’expliquer, quant à eux, les juges de Pampelune et Madrid ! Suivent-ils des normes supérieures à la loi, et même (c'est tout dire) supérieures aux accords européens ? En ce cas, quelles sont ces normes ? La même question se pose, ou va se poser, dans divers pays du continent, France comprise… Quand on en est là, on perd le droit d’infliger aux pays dits illibéraux** des sermons sur “l’Etat-de-droit”. Inutile de dire que le gouvernement polonais a vu la faille et s’y est engouffré : il fait partie des huit instances qui interrogent la CEDH sur l’affaire de Pampelune.

Dernier point. On peut faire valoir que la Navarre et le Pays basque ont payé cher en 1936-1939 la “croisade” franquiste bénie par la plupart des évêques d’Espagne (pas tous) ; et que la mémoire de ce carnage peut expliquer l’attitude des séparatistes actuels. Ce serait vrai si l’affaire de Pampelune était un acte contre les ivresses partisanes – rémanentes – du catholicisme espagnol. Ou un acte dénonçant le cléricalisme politique… Est-ce le cas ? C’est surtout une insulte – minutieuse, ciblée, préméditée avec une effrayante patience (le vol d’hosties) – contre le sacrifice du Christ. On se doute de ce qu’en auraient pensé les prêtres basques fusillés par les franquistes en 1936-1937… Et là, on passe dans une autre dimension.

* D’inspiration étrange, d’ailleurs : M. Azcona n’a pas écrit “pédophilie” mais “pédérastie”… Les séparatistes navarrais seraient-ils homophobes ?

** Parce que le libéralisme (idéologico-politico-économique) est désormais obligatoire ? depuis quand ? en vertu de quelle décision collective ?