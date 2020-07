En marge de l'opération "candidates dans l'Eglise"

La 'candidature' d'Anne Soupa au poste d'archevêque de Lyon en mai, suivie maintenant d'autres actions plus brutales, veut forcer la CEF à répondre. Sans entrer dans ce jeu médiatique, voici l'avis qu'un simple fidèle du rang peut proposer (pour ce qu'il vaut) :

Devant le cycle d'actions de communication ouvert par Anne Soupa, en mai les évêques se sont contentés de répondre que dans l'Eglise on ne "candidate" pas : on est appelé, ou non. Du coup sept autres femmes "candidatent" maintenant. L'une par exemple au poste de nonce apostolique. Une autre à celui de curé : elle a, dit-elle, été "ordonnée prêtre" aux Etats-Unis – "dans le rite romain", précise-t-elle comme si c'était une question de rite...

Bibliste et théologienne, Mme Soupa a des subtilités que n'ont pas ses sept épigones. Elle pose la question en termes moins subjectifs que les militantes. Toute haute fonction dans l'Eglise doit-elle être liée au sacerdoce ? La réponse n'est pas évidente et le débat ne peut être évité désormais (le pape en est conscient) : l'heure vient de se demander pourquoi le rôle des femmes dans l'Eglise catholique qui fut toujours important – mais l'est de plus en plus aujourd'hui, sur le terrain – ne devrait pas entraîner leur grande présence dans la réflexion et les décisions... et à des responsabilités plus importantes. Le sacerdoce tel qu'il est depuis 2000 ans n'en serait pas dévalué dans son irremplaçable spécificité, qui ne se confond pas avec toute forme d'autorité.



Mais la question du "sacerdoce des femmes" ? Elle est posée d'une façon inacceptable comme une application au catholicisme du female empowerment diffusé par la chaîne idéologique Judith Butler. Ce qui est inacceptable, c'est de poser la question du sacerdoce en termes de "pouvoir" : le sacerdoce christique est tout SAUF un pouvoir. Faire comme s'il en était un, montre qu'on ne sait pas ce qu'il est ; le revendiquer comme tel est impossible donc inacceptable.

Par ailleurs, il faut se demander pourquoi il y a des femmes pasteures dans les Eglises réformées, et pourquoi, chez les catholiques et les orthodoxes qui croient en la présence réelle eucharistique, il n'y a pas de prêtresses : ainsi leurs célébrations sont surnaturellement différentes de celles des protestants (seuls les jeunes journalistes français de 2020 sont capables d'appeler "messe" un office pentecôtiste)... Les prêtres catholiques et orthodoxes sont "configurés au Christ" par leur ordination pour l'eucharistie : et peut-on séparer le Christ de son incarnation, en ignorant qu'elle est masculine et non féminine ?

Je me garde de m'avancer sur ce terrain théologique qui me dépasse, mais j'aimerais que le Magistère fasse la lumière sur ce problème. Personne ne le posait autrefois ; le fait est qu'il se pose aujourd'hui. L'Eglise du Christ ne s'est jamais dérobée devant les problèmes de fond : raison pour laquelle le pape François a promis qu'elle allait s'atteler à celui-là, qui n'est pas mince.

Pour nous, laïcs de base, évitons de prendre des postures et d'entonner les tirades habituelles que les deux camps s'envoient à la face en toute ignorance de cause : les uns pour clamer que ce problème n'existe pas (il existe) et que c'est un complot de la satanique gauche (ce n'en est pas un) ; les autres, en face, pour crier que dans ce domaine aussi les femmes exigent leurs droits : power to the women et toute cette sorte de choses... Ce n'est pas ainsi que l'Esprit Saint agit parmi les chrétiens. Suivons plutôt le conseil du P. Samuel Lauras, cistercien, abbé français de la Trappe tchèque de Novy Dvûr, dans son très salubre livre de l'an dernier* : “ Une décision ecclésiale résulte de discernements fondés sur l'obéissance à Dieu. En écoutant l'expérience de l'autre, l'avis de l'autre, en reconnaissant le bien que fait l'autre et en respectant tout cela, en donnant sa propre opinion sans vouloir l'imposer, on évite l'affrontement de positions personnelles et on ouvre en grand les fenêtres où s'engouffre l'Esprit. Même si les problèmes à régler sont lourds, tous débattent à la recherche d'une décision collective et unanime, accordée à la volonté de Dieu et qui témoigne d'elle. Ce ne sont pas des idées qui s'opposent, s'affrontent puis s'imposent, mais la vie de Jésus-Christ qui se manifeste, car chacun de ceux qui cherchent à faire ce discernement vit de cette vie-là... Pour ceux qui sont 'remplis de l'Esprit Saint', il y a des affrontements mais ils ne sont que passagers... La vigueur des débats peut témoigner de l'importance des décisions qui leur tiennent à coeur. Au terme, on reçoit la paix comme un fruit. Chacun s'est efforcé de s'approcher avec les autres de la Vérité et d'en tirer des conclusions dogmatiques ou pratiques. "



__________

* Dom Samuel : Fils de lumière en un temps d'épreuve – Propos d'un moine pour demeurer unis dans l'adversité (Artège 2019).