"Les Engagés" : c'est "Les vieux de la vieille"

C'est un "nouveau" mouvement politique, ça va s'appeler Les Engagés, et ça équivaut à réclamer le retour immédiat à la sorte de gauche qui fit faillite sous François Hollande. Lequel bénit d'ailleurs l'opération, lancée par un aréopage d'ancêtres :

Dans le roman bourbonnais de René Fallet Les vieux de la vieille (Denoël 1958), trois vieux villageois se lancent dans un voyage picaresque vers la maison de retraite : haltes-souvenirs, chenues nostalgies et bistrots de campagne... On en tira en 1960 un film sous le même titre qui n’a rien ajouté à la gloire du cinématographe (avec Noël-Noël, Gabin et Fresnay : en avant les ‘ieux gars). Pourquoi y penser en lisant la dépêche qui nous informe du lancement d’un nouveau mouvement de centre-gauche, proche de François Hollande, par un cercle de journalistes et d’intellectuels émérites qui ont tous mon âge : autant dire que ce ne sont pas des perdreaux de l’année ? Parmi ses cofondateurs Alain Touraine (95 ans), Michel Wiewiorka (74 ans), Pierre Lescure (75 ans), Serge Moati (74 ans) ou Hervé Le Bras (77 ans), l’ex-directeur de Libé Laurent Joffrin – cornac de l’opération – fait figure de galopin avec ses 68 ans. Les vieux ont le droit de parler, je serais le dernier à le contester ; mais ils doivent parlent lucidement s’ils veulent rendre service. Est-ce le cas ? Le mouvement s’appellera Les Engagés, épithète devenue commerciale1 qui faisait militant dans les années 1970. Et surtout, son programme fait vieux-qui-boude. Il s’agit de revenir aux années Hollande : Laurent Joffrin appelle ça "générer une force centrale sans qui la gauche et les écologistes se perdront dans de vaines manoeuvres pour écarter l'un ou promouvoir l'autre autour de propositions incantatoires". Le terme incantatoire veut dire : tout ce qui ne mérite pas le label“crédible pour gouverner” ; c’est le bon vieux langage de la “gauche de gouvernement”… que les citoyens ont massivement rejetée pour insignifiance, de même que la “droite de gouvernement”.2

Ce que proposent Joffrin et ses ‘ieux gars, c’est la machine à remonter le temps : on refait l’unité de la gauche autour d’un pôle social-démocrate reconstitué, donc en éludant les questions de fond (retrouver le discernement politique, changer de paradigme économique) au profit du sociétal rebaptisé “transformation sociale”. Au fait : “les femmes”, “les migrants”, ”le LGBTQ+” etc, ce n’était pas déjà le programme du think-tank postsocialiste Terra Nova il y a douze ans ? et déjà sous l’égide de Hollande ? et cette option du sociétal n’a pas mené la gauche à disparaître ? Si. Mais apparemment les ‘ieux gars veulent recommencer. Plus méchant que moi, le jeune âge étant sans pitié, un journaliste de Marianne parle de“nécromancie” et de “sérieux effluves de naphtaline”.

__________

1. C’est notamment celle des "prix Carrefour". Ou de l’eau de Volvic.

2. Ce qui a permis à l’imposture Macron de se faufiler au pouvoir ; autre dimension du problème.

'Les vieux de la vieille' (1960)