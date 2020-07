Dérapage 'made in USA' de l’ultra-féminisme en France

Absurdité d’un côté, bon sens de l’autre côté… Dans deux secteurs de la classe politique, réactions contradictoires au blitzkrieg du lobby anti-hommes (qui dévie la défense légitime des femmes vers un extrémisme et une misandrie de plus en plus LGBT) :

Ainsi les Verts ! Le premier geste du nouveau maire de Lyon est d’institutionnaliser une chose qui n’a rien à voir avec l’écologie : l’écriture inclusive, système qui plomberait la syntaxe en langue française. Trois jours après, le parti prend position pour l’IVG à 14 semaines… Ces deux postures montrent que les Verts ne sont qu’une annexe d'une gauche actuelle réduite aux nouvelles mœurs, comme le constatait (suprise) Noël Mamère lui-même défendant José Bové en 2014 dans son combat contre les manipulations pseudomédicales de l’humain :

<< A Europe-Ecologie-Les Verts, comme auparavant aux Verts, aucune réflexion n’est menée sur le fond. Il n’y a ni commission ni groupe de travail à ce sujet. Ce sont les commissions féministes ou LGBT (lesbiennes, gays, bi-sexuels et transsexuels) qui alimentent le programme à partir de leurs revendications […] ne partant pas toujours de la philosophie écologique en la matière. Ce débat traverse l’ensemble du mouvement écologiste international. Ainsi le droit à l’avortement […] n’est-il pas mentionné dans le programme des Verts mondiaux, rédigé au printemps 2001, lors du premier Congrès des Verts mondiaux, à Canberra, car les Verts africains et une partie des Verts sud-américains y étaient opposés. […] L’insistance dans le préambule de ce texte sur les processus naturels qui maintiennent ou respectent les valeurs spécifiques de toutes les formes de vie renforçait ce sentiment d’un débat inachevé. Marina Silva, l’éminente ministre de l’environnement du gouvernement Lula et candidate des Verts à la dernière élection présidentielle, héritière de Chico Mendès et représentante d’une écologie populaire incontestable, était contre le droit à l’avortement…>> 1

Mais un autre front de l’offensive anti-hommes (ultraféministes+LGBT) soulève une indignation du côté des députés macronistes. Plus de 160 d’entre elles et eux protestent contre le "lynchage médiatique" de M. Darmanin et déclarent que “la justice ne sera plus rendue si accusation vaut condamnation” :

<< …Lorsqu’un individu, quel qu’il soit et quel que soit son statut, n’a jamais été condamné, il a le droit, comme tout citoyen, à la présomption d’innocence. Le ministre de l’intérieur, qui de surcroît n’est ni mis en examen ni placé sous contrôle judiciaire, ne fait pas exception. […] On ne combat pas une injustice par une autre injustice…>> 2

Quant à Noëlle Lenoir, avocate, féministe, ancien ministre et membre honoraire du Conseil constitutionnel, elle souligne que “certains mouvements féministes sont révélateurs d’une évolution vers un radicalisme teinté de communautarisme” :

<< Jamais je n’aurais imaginé prendre la plume pour m’insurger contre une certaine forme de féminisme qui tient plus à mes yeux du sectarisme que du militantisme. Jamais je n’aurais pensé que pourrait être importé en France un féminisme dont les modes d’action s’attachent moins à la défense de la cause des droits des femmes qu’au déboulonnage d’« hommes blancs et hétérosexuels » cloués au pilori pour des propos relevant de la liberté d’expression, comme les déclarations d’Eric Dupond-Moretti concernant le mouvement #Metoo, ou pour des comportements loin d’être avérés comme veulent le laisser penser certains slogans taxant, sans preuves, de viol la relation entre Gérald Darmanin et une jeune femme l’ayant contacté, au surplus, semble-t-il, pour lui demander d’interférer dans le cours de la justice. […] Je suis inquiète de l’agressivité qui s’empare de manifestants qui entendent substituer ce que l’on appelle aujourd’hui la « justice de rue », qui confine au lynchage de triste mémoire, à la justice tout court, qui exige modération et non pas exaltation. […] Faire peser sur un groupe d’individus définis par leur origine et leur genre une responsabilité collective est inacceptable moralement. C’est également absurde car l’histoire est bien plus complexe que cela. La juger avec nos yeux et notre mentalité d’aujourd’hui demande de la connaître parfaitement et de savoir la resituer dans son contexte différent du nôtre ; en d’autres termes, de faire primer l’approche scientifique et le jugement sur la pure émotion. […] En 1995, Mona Ozouf, dans Les Mots des femmes (Fayard), souligne qu’on imagine mal, en France, qu’une universitaire réputée comme Maryline French « puisse écrire que les hommes sont engagés dans une guerre mondiale contre les femmes » car en France – fort heureusement –, « on n’oppose pas des hommes collectivement coupables à des femmes collectivement victimes ». […] Voilà pourquoi j’observe et je redoute certains des changements à l’œuvre dans la société française. Il est clair que certains mouvements féministes ou antiracistes, comme ceux à l’origine des dernières manifestations mobilisées par Caroline de Haas et Assa Traoré, sont révélateurs d’une évolution à l’américaine vers un radicalisme teinté de communautarisme allié à l’intolérance. Si cette mutation s’opérait, promue par certains courants politiques, c’en serait fini de l’universalisme qui fait encore notre spécificité à travers le monde…>> 3



IL est temps que des femmes donnent un coup d’arrêt, clair et net, à l’américanisation délirante de leur cause.

