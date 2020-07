À la Concorde, M. Macron héroïcise les soignants

Leur rendre hommage est certainement bien. Leur rendre l’hôpital (et les payer décemment) serait mieux :

Le chef de l'Etat préside une fête militaro-civique visant à élever les soignants au rang de héros. Cet hommage est indiscutablement mérité, loin de nous l’idée d’en douter – même si l’exécutif fait depuis dix ans un abus croissant de ce genre de cérémonies, comme pour se faire pardonner ses responsabilités…

Mais avant d’être célébrés à la Concorde dans un déferlement de bleu-blanc-rouge, les personnels hospitaliers étaient dans la rue pour défendre les revendications que la Macronie refusait d’entendre depuis deux ans : desserrer l’étau techno-financier qui assujettit l’hôpital à des impératifs commerciaux néfastes, et rémunérer les personnels de façon enfin décente. Le fameux “Ségur” n’apporte qu’un début de réponse à la seconde attente, et aucune à la première. Pire : sitôt finie la première vague de Covid-19, les gestionnaires et les (étranges) ARS ont repris le pouvoir, s’attirant ainsi ce cri de guerre des soignants : “Non au retour à l’anormal”.

La vérité est que la Macronie, originellement outil de l’anormalisation (alignement de tout sur le business), semble y revenir toujours en dépit des envolées oratoires du chef de l’Etat. La nocivité humaine et sociale de cet engrenage est devenue flagrante dans sa version médicale lors de l’épidémie. Pour en sortir il faudrait un changement radical de paradigme ou “de logiciel”, comme ils disent : et l’on peut craindre que ce ne soit pas demain la veille. Le soutien aux luttes sociales va nous appeler souvent et longtemps.