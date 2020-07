L’invité de ‘Famille chrétienne’ contredit saint Paul, le pape et les théologiens de l'Eglise catholique

Le club des écolophobes parisiens Le géographe Jean-Robert Pitte m’avait paru plutôt jovial la seule fois où nous nous sommes rencontrés, en 2011 au Livres en vigne du Clos de Vougeot ; je l’avais même aidé à nouer son nœud papillon avant le banquet des Tastevin. Mais ensuite j’ai découvert que c’était un climato-négationniste. Maintenant on le découvre carrément écolophobe, avec des arguments pseudo-religieux, et cela dans un entretien à… Famille chrétienne du 29/06 :

Tendre le micro à quelqu’un qui contredit de plein fouet Romains 8:18-23 et Laudato Si ? C'est ce que fait cette interview de Famille chrétienne qui doit contenter ses lecteurs les plus libéraux, mais donne aux autres un malaise1. Professeur de Sorbonne spécialiste de la géographie et de la gastronomie, (mais pas du climat ni des sciences de l’environnement), M. Pitte déclare : “L’écologisme ne repose pas sur des certitudes scientifiques, mais sur de l’idéologie, un cocktail qui relève de la pensée magique et du recyclage de quelques idées antilibérales venues du socialisme”. C’est un procédé de bourgeois libéraux depuis cinquante ans : appeler l’écologie “écologisme” pour en faire une “idéologie”, et croire que les “idées antilibérales” seraient une maladie infectieuse dont le cluster serait “le socialisme”... M. Pitte ajoute d'ailleurs que“l’écologisme” est en train de gagner “les Français comme la plupart des habitants de la planète” : c’est donc une pandémie, et il faut sonner le tocsin.

Visiblement d’accord avec ces propos (que fait-il de l’encyclique sur l’écologie intégrale ?), l’hebdo remet de l’huile sur le bûcher – quitte à sacrifier l’oecuménisme : “En quoi cette écologie politique venue du Nord et du protestantisme bouscule-t-elle selon vous notre vieille culture catholique ?” Réponse : “Les Réformés renouent avec le culte de la « nature » pour elle-même venu des anciens paganismes”. Affirmation absurde : sachant qu’aux USA les protestants évangéliques sont le fer de lance du trumpisme le plus écolophobe, on mesure le peu d’information de l’interviewé et de son intervieweur. Quand le journaliste de FC lui pose cette question contenant déjà sa réponse : “ La vogue profonde pour l’écologisme est-elle la porte ouverte à un certain retour du paganisme ?”, le géographe acquiesce évidemment – mais ne trouve à citer que deux noms insignifiants : un “biologiste calviniste suisse” et… Jean-Jacques Rousseau, “calviniste” aussi, dont le goût pour “les montagnes peu habitées” doit, paraît-il, être jugé suspect.

Le lectorat de FC est en partie composé de bonnes gens croyant, avec Eric Zemmour, que le vert est néfaste puisque “également couleur de l’islam”. Ou persuadés – comme ma jeune contradictrice lors d'un débat à Albi – que “l’écologie, c’est l’eugénisme ! »

Mais dans le cas précis de cette interview il y a deux choses frappantes : 1. pour parler d'écologie, l’hebdomadaire est allé chercher quelqu’un qui n'y connaît absolument rien hormis des slogans de vieille droite, éculés depuis un demi-siècle ; 2. cet hebdomadaire, quoique archi-catholique, a l’air de ne pas savoir ce que les papes pensent de la question – alors que depuis cinq ans l’encyclique de François a été étudiée par des millions de gens (sauf apparemment certains archi-catholiques, et le Pr Pitte qui ne doit lire que Le Figaro).

Longuement préparée et pesée avec des spécialistes, développant les enseignements déjà très “verts” de Jean-Paul II et Benoît XVI, l’encyclique Laudato Si’ est si bien étayée en sciences écologiques, et si fondée en théologie kérygmatique, qu’il faut plaindre la légèreté de M. Pitte et de ses pareils : ils ne pèsent ni sur le plan scientifique, ni sur le plan religieux... Lisons par exemple, au chapitre 8 de l’épître aux Romains, le passage où le pape François (après le philosophe Jean Bastaire dont la chaire d’écologie intégrale de la catho de Lyon porte aujourd’hui le nom) discerne le fondement eschatologique de notre engagement envers le reste de la création :

<< La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l’a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l’espérance d’être, elle aussi, libérée de l’esclavage de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d’un enfantement qui dure encore. Et elle n’est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons ; nous avons commencé à recevoir l’Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. >>

La création "tout entière", répète saint Paul. Et elle connaîtra “la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu” ! Au dernier jour nous serons donc plus que jamais solidaire du reste de la création, qui nous suivra dans la transfiguration finale… Quiconque a un peu étudié cela, sait quel est l’horizon du chrétien en écologie. On ne peut donc laisser dire ce qui se lisait, hélas, dans Famille chrétienne il y a quinze jours. Espérons que ces confrères se sont rattrapés depuis.

__________

1. Comme naguère ces journées d’entraide catholiques invitant à leur stand de dédicace un essayiste bergogliophobe venimeux… en expliquant qu’il fallait “donner la parole à tous”.