Pesticides : un défi pour la franchise de M. Castex

Les chiffres allégués par deux ministères (un recul des ventes des "phytosanitaires") sont démentis sur le terrain, et le nouveau Premier ministre va en entendre parler fermement :

M. Macron a donc encore changé de “méthode” : M. Castex (Catalan la Franchise) vient “régler les choses”. On est curieux de le voir “régler” par exemple l’embrouille des retraites, que tout le monde croyait ajournée mais que ressuscite M. Castex parce que M. Macron a lié son destin à cette Réforme Emblématique.

On est curieux aussi de voir La Franchise “régler” la question de l’écologie : sujet qu’il qualifie de crucial, mais c’est maintenant le langage des officiels que ça n'engage à rien : ainsi le maire de Prades, très bétonneur chez lui1).

C’est au pied du mur qu’on voit le maçon, sinon le bétonneur. Catalan la Franchise va se trouver aux prises avec les pesticides : c’est-à-dire la colère des écologues devant le dernier enfumage du gouvernement Philippe. Le 30 juin, 48 heures après la conquête de Lyon, Bordeaux, Marseille ou Strasbourg par des écologistes, le ministère de l’Agriculture et celui de la Transition écologique2 déclarent un recul des ventes de produits “phytosanitaires” (toxiques insecticides, fongicides et herbicides). Sous-entendu : “Donc nos mesures fonctionnent”... Mais le communiqué des deux ministères est un écran de fumée. Si les produits se sont moins vendus, c'est que des agriculteurs avaient constitué des stocks en 2018 en prévision d’une hausse annoncée de la redevance : ils en ont donc moins acheté en 2019. Et ça ne les a pas empêchés de s’en servir toujours plus ! Selon une note trop discrète du CGDD (Commissariat général au Développement durable), qui dépend pourtant du ministère de la Transition écologique, les volumes d’insecticides employés dans l’Hexagone depuis dix ans ont augmenté de 250 %, les fongicides de 40 %, les herbicides de 23 %. Nos gouvernants se disent soucieux de l'environnement, mais son saccage augmente. Voilà les réalités ; c’est ce dont les écologues vont tenter de parler à M. Castex. On verra la profondeur de sa franchise.

1. Cf. https://reporterre.net/Jean-Castex-premier-ministre-Une-m...

2. En gros : le ministère qui veille à maintenir ces produits, et le ministère qui devrait les combattre…