Remaniement électoraliste (dont une futilité nocive)

Darmanin-Bachelot (les sarkozystes) et Dupond-Moretti, l'insulteur des juges devenant ministre de la Justice ! Étrange cocktail voulu par Emmanuel Macron, et révélateur de ce qu'il a dans la tête :

Jusqu’à hier les commentateurs disaient avec gravité : “Devant l’ampleur annoncée des changements, plutôt que ‘remaniement’, c’est ‘nouveau gouvernement’ qu’il faudrait dire…” Depuis hier, tous disent : « remaniement”. Et mieux vaudrait dire “simple ajustement”, en ajoutant “pré-électoral”. En effet M. Macron ne pense plus qu’à la présidentielle, qu’il croit gagner à deux conditions : achever de siphonner les voix de droite, et jouer les audacieux surprenants.

À la première condition répondent – visiblement – les nominations de : 1. Gérald Darmanin, ex-“bébé Sarko” nommé place Beauvau, poste de contrôle très électoral (voire pré-électoral) ; 2. Roselyne Bachelot, chaleureuse sarkozyste et plutôt classique en matière d’activités culturelles – trait propre à rassurer le bourgeois qui aime à penser que des gens vont encore à l’opéra. Noter aussi que M. Darmanin est lointainement issu de l’aile conservatrice de la chiraquie (ayant été le collaborateur de M. Vanneste), et qu’il professait en ce temps-là des idées qui le feraient qualifier aujourd’hui de misogyne-homophobe. Alors que Mme Bachelot est ostensiblement pro-LGBT ! Deux des trois courants de la droite1 sont ainsi représentés à deux des postes médiatiques du gouvernement de Jean Castex : c’est censé produire un effet que M. Macron espère retrouver dans les urnes en 2022.

Mais il y a la seconde condition. M. Macron pense jouer les audacieux surprenants en confiant la Justice à Me Dupond-Moretti, l’insulteur des juges. Résultat instantané : les juges sont indignés. Voire furieux. Leur syndicat modéré, l’USM, voit cette nomination comme une “déclaration de guerre” de l’Elysée à la magistrature. On ne voit pas comment Dupond-Moretti – l’agressif tapageur – pourrait obtenir la coopération de ceux qu’il va devoir administrer après les avoir traités de "dingues"…On ne voit pas non plus quel bénéfice M. Macron peut escompter en nommant un homme qui a prôné la suppression du Parquet national financier, ce qui lui donne l’air de protéger les délinquants spéculateurs et les évadés fiscaux ; image qui va aggraver par ricochet celle du président-des-riches… Force est de supposer que cette nomination, objectivement absurde, est le fruit des conseils que l’Elysée demande aux “communiquants”, pubards et pros du showbiz, politiquement coupés du peuple mais se prenant pour des oracles. Amorcée sous Chirac, installée sous Sarkozy, cette futilité nocive consomme le déclin du politique.

__________

1. Le troisième étant (bien sûr) le courant de ceux qui ne pensent rien.

Futilité nocive