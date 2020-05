La dernière des ultras dans l'Eglise : le Covid-19 n'est qu'une invention des "mondialistes"

L'Ultra : caricature de 1820. “De nombreuses voix faisant autorité dans le monde de la science et de la médecine confirment que l’alarmisme à propos du Covid-19 amplifié par les médias ne semble absolument pas justifié...” On dirait du Canteloup, mais c’est un texte réel ! Et je suis le premier navré qu’il confirme à ce point ce que nous disons ici (depuis des années) sur l’ultra-catholicisme... Ce libelle halluciné – niant littéralement la pandémie – est diffusé depuis le 7 mai sous ce titre trompeur : “Appel pour l’Église et pour le monde aux fidèles catholiques et aux hommes de bonne volonté”.

Chargeant cette fois contre le moulin à vent du “mondialisme” [1] (qui aurait inventé une fausse pandémie pour ériger un super-Etat planétaire persécuteur des catholiques !), ce factum prend la suite de plusieurs autres (aux titres non moins trompeurs : genre Humble supplique au pape pour qu’il cesse de bafouer Notre Seigneur Jésus-Christ). Souvent fabriqués par la TFP brésilienne, ils étaient signés toujours par les mêmes : de rares prélats retraités et/ou aigris ; quelques pamphlétaires ; et, pour faire volume, des personnages de salon connus surtout de leur banquier.

Une partie de ce casting immuable a signé le nouvel Appel : on y retrouve une fois de plus le cardinal Müller, ex-préfet de la Doctrine de la foi relevé de cette fonction en 2017 ; Mgr Schneider, évêque auxiliaire du Kazakhstan, bergogliophobe azimuté ; et bien entendu Mgr Vigano, ex-nonce à Washington, pantin du réseau US des milliardaires anti-François – donc auteur officiel du texte de 2018 accusant le pape de protéger la dépravation sexuelle et lui enjoignant d'abdiquer. Signataires aussi : le polygraphe italien Tosatti, plume du libelle Vigano de 2018 ; les editors de deux des médias intégristes US proches du réseau des milliardaires ; une poignée de médecins italiens (dont aucun épidémiologiste) ; et des groupes d'ultras politico-religieux, dont deux français. [2]



N’ayant pas renoncé à voir le cardinal Sarah prendre la tête d’un futur putsch “pour sauver l’Eglise”, les sites ultras français se sont empressés d’annoncer que Son Eminence avait signé l’Appel. Fausse nouvelle, comme ils ont dû le reconnaître dans les heures qui ont suivi ! On se souvient d’ailleurs que Vigano, en 2018, avait affirmé que le pape émérite bénissait son coup monté contre le pape actuel ; ce que Benoît XVI avait aussitôt démenti, via son secrétaire Gänswein. Vigano n’avait alors pas osé répliquer à Benoît XVI ce qu’il ose répliquer aujourd’hui à Robert Sarah : “Je souhaite conserver une attitude de profonde charité envers mon frère dans le Christ, le cardinal Robert Sarah, à qui j’ai immédiatement pardonné le grave tort qu’il a infligé à la vérité et à ma personne.” Oui : ils osent tout. C’est à ça qu’on les reconnaît.

Comme nous l’écrit un ami prêtre, bien placé pour observer le développement de cette subversion interne depuis quelques années : “ Les opposants habituels du pape l'accusent, ou d'être complice des mondialistes (cf. déluge de textes et de vidéos complotistes), ou d'être ignorant et incompétent. Sur le ‘mondialisme’, le texte-pétition de l'Appel est rempli d'affirmations gratuites sans aucune référence : donc aucun moyen de vérifier quoi que ce soit. Il ne s'adresse pas à la réflexion mais aux tripes. Il s'agit juste de susciter la tristesse, la colère, la haine et la défiance..., en récupérant des adresses et plus tard de l'argent.”

[1] "Moulin à vent" : les intégristes s'inventent un mondialisme imaginaire tombé de la lune (on ne sait quel complot satanico-maçonnico-cathophobe). C'est pour éviter de prendre en considération le seul mondialisme avéré et réalisé : la globalisation capitaliste ultralibérale... En effet toute critique envers le système économique s'attire, de leur part, l'accusation rituelle de "marxisme intrinsèquement pervers". La droite catholique américaine a donné le ton dès 2013 en lançant cette accusation contre le pape. Cf le livre de Nicolas Senèze Comment l'Amérique veut changer de pape (Bayard 2019) et les miens : La révolution du pape François (Artège 2016) et Cathos, ne devenons pas une secte (Salvator 2018).



[2] Liberté politique et Renaissance catholique. Que l'on retrouve parmi les références recommandées dans un courriel du 8 mai par l'association 'ND de Chrétienté', organisatrice du pèlerinage annuel Paris-Chartres. Autres publications recommandées par elle : The European Conservative, L'Homme Nouveau, L'Incorrect, Présent, l'organe intégriste US The Remnant... L'association ND de Chrétienté est ainsi retournée dans l'ornière dont on avait tenté de la tirer après 1988.