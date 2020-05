Pour mieux situer la question des "messes retardées"

Un ami prêtre nous adresse ces éléments de repères :

► "La question n'est pas de savoir si l'Église a quelque chose d'essentiel à dire aux hommes et aux femmes de notre temps, mais comment elle peut le dire avec clarté et de façon convaincante !" (saint Jean-Paul II, 06.11.1999)

► Dans son dernier livre (Se remettre à vivre pour Dieu – méditation sur l'avenir de l'Église, Presses de la Renaissance 2019), le pape émérite Benoît XVI exprime sa souffrance au sujet de ce qu'il voit dans l'Eglise au sujet de l'eucharistie. Puisse cette période de "jeûne" sacramentel purifier nos intentions et nos comportements ! Quelques citations du livre de Benoît XVI : "Notre rapport à l'eucharistie est plus qu'inquiétant" (p. 73). "L'eucharistie est ravalée au rang de geste rituel lorsqu'il devient banal de la distribuer par politesse" (p. 74). "La communion n'est plus guère qu'un geste purement cérémoniel" (p. 75). "Il nous faut [...] un renouvellement de la foi en la réalité de Jésus-Christ qui nous est offerte dans le sacrement" (p. 75)…

► La liberté de culte ? Elle entre dans le sujet plus large de la liberté religieuse qui n'est jamais un absolu, mais comporte nécessairement des limites : déjà en temps normal, et donc limites spéciales en période de crise. Les détails pratiques sont individuellement tous contingents et objet d'une décision de l'autorité civile, sans doute discutable, mais à laquelle nous devons obéir à moins qu'il soit absolument certain que notre obéissance conduirait à un péché. Quelques citations de Dignitatis Humanae, déclaration sur la liberté religieuse appartenant au magistère solennel du dernier concile (7 décembre 1965) :

– "La personne humaine a droit à la liberté religieuse. Cette liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être exempts de toute contrainte de la part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu’en matière religieuse nul ne soit forcé d’agir contre sa conscience ni empêché d’agir, dans de justes limites, selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d’autres."

– "L'exercice de la religion consiste avant tout en des actes intérieurs, volontaires et libres, par lesquels l’homme s’ordonne directement à Dieu : de tels actes ne peuvent être ni imposés ni interdits par aucun pouvoir purement humain. Mais la nature sociale de l’homme requiert elle-même qu’il exprime extérieurement ces actes intérieurs de religion, qu’en matière religieuse il ait des échanges avec d’autres, qu’il professe sa religion sous une forme communautaire. C’est donc faire injure à la personne humaine et à l’ordre même établi par Dieu pour les êtres humains que de refuser à l’homme le libre exercice de la religion dans la société, dès lors que l’ordre public juste est sauvegardé."

– "La liberté ou absence de toute contrainte en matière religieuse qui revient aux individus doit aussi leur être reconnue lorsqu’ils agissent ensemble. Des communautés religieuses, en effet, sont requises par la nature sociale tant de l’homme que de la religion elle-même. Dès lors, donc, que les justes exigences de l’ordre public ne sont pas violées, ces communautés sont en droit de jouir de cette absence de contrainte afin de pouvoir se régir selon leurs propres normes, honorer d’un culte public la divinité suprême, aider leurs membres dans la pratique de leur vie religieuse et les sustenter par un enseignement, promouvoir enfin les institutions au sein desquelles leurs membres coopèrent à orienter leur vie propre selon leurs principes religieux."

– "Le pouvoir civil doit veiller à ce que l’égalité juridique des citoyens, qui relève elle-même du bien commun de la société, ne soit jamais lésée, de manière ouverte ou occulte, pour des motifs religieux, et qu’entre eux aucune discrimination ne soit faite."

– "C’est dans la société humaine que s’exerce le droit à la liberté en matière religieuse, aussi son usage est-il soumis à certaines normes qui le règlent. Dans l’usage de toute liberté doit être observé le principe moral de la responsabilité personnelle et sociale : la loi morale oblige tout homme et groupe social à tenir compte, dans l’exercice de leurs droits, des droits d’autrui, de leurs devoirs envers les autres et du bien commun de tous. À l’égard de tous, il faut agir avec justice et humanité. En outre, comme la société civile a le droit de se protéger contre les abus qui pourraient naître sous prétexte de liberté religieuse, c’est surtout au pouvoir civil qu’il revient d’assurer cette protection ; ce qui ne doit pas se faire arbitrairement et en favorisant injustement l’une des parties, mais selon des normes juridiques, conformes à l’ordre moral objectif, qui sont requises par l’efficace sauvegarde des droits de tous les citoyens et l’harmonisation pacifique de ces droits, et par un souci adéquat de cette authentique paix publique qui consiste dans une vie vécue en commun sur la base d’une vraie justice, ainsi que par la protection due à la moralité publique. Tout cela constitue une part fondamentale du bien commun et entre dans la définition de l’ordre public. Au demeurant, il faut observer la règle générale de la pleine liberté dans la société, selon laquelle on doit reconnaître à l’homme le maximum de liberté et ne restreindre celle-ci que lorsque c’est nécessaire et dans la mesure où c’est nécessaire."

Qui habet aures, audiat !

Matthieu 11,15