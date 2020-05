Questions à se poser entre catholiques ! Le P. Christian Chanliau, canoniste au diocèse de Montpellier, ‘promoteur de justice’ inter-diocésain pour le Languedoc-Roussillon après avoir été aumônier militaire puis prêtre en paroisse, nous communique cette réflexion cruciale via ma page Facebook :

<< De nombreux prêtres, dont je suis, ont pris conscience ces dernières semaines, que l'Eglise d'avant le confinement avait vécu. Il y a donc une autre Eglise à inventer et à vivre. Quelle part prendrons-nous à la reconstruction relationnelle de la nation ? Quelle place ferons-nous aux situations de pauvreté qui vont surgir de la crise économique ? En fait, quel sera notre regard en interrogeant "le sacrement du frère" ? L'Eglise a tout à gagner si elle se laisse mener là où avant le confinement elle ne voulait pas aller.

À partir de cela nous devrons nous poser la question de ce qu'est l'Eucharistie dominicale. Comment Jésus pourrait-il rejoindre sacramentellement l'Eglise rassemblée si elle n'a pas vécu un enfouissement dans le monde des pauvretés actuelles et si elle n'a pas rejoint l'homme d'aujourd'hui en souffrance de transcendance ? Quelle sera la Vérité de nos messes ?

Le confinement a créé le désir sacramentel, et je m'en réjouis, mais il ne doit pas en rester là. Demain l'Eglise rassemblée pour rompre le pain devra être avant tout celle du partage, à la manière des actes des apôtres. Il faudra revenir aux fondamentaux, relire et vivre le concile Vatican II, en particulier Gaudium et Spes et Ad gentes : car c'est bien une Eglise "ad gentes" [*] qu'il faudra commencer à fonder dès la Pentecôte… >>

__________

[*] "Ad gentes" au sens de : "vers les gens" (les populations, massivement incroyantes). L'autre sens français de "gentes" ("nations", "peuples") n'est pas concerné ici.