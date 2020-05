Hôpitaux : la technocratie financière ne désarme pas

Pandémie ou non, l'inexorable algorithme se remet en marche pour amputer les hôpitaux et opprimer les soignants. Au moment où les médecins préviennent que le virus va faire un retour offensif ! Ma chronique de ce matin à Radio Espérance (Auvergne Rhône-Alpes) :

https://player.radio-esperance.fr/?radio=antenne-principa...

<< Stupeur à l’hôpital ! Tout le monde sait que les suppressions de lits et de postes, imposées par un management technocratique aux hôpitaux français, les avaient mis en grande difficulté depuis deux ans, ce qui avait motivé la grève des personnels soignants ; grève très soutenue par l’opinion publique. Tout le monde a ensuite applaudi l’héroïsme de ces mêmes soignants : dans la terrible épreuve du coronavirus, ils ont payé de leurs personnes au-delà du possible, suppléant ainsi, par leur dévouement, au manque de moyens imposé par la technocratie. Sans parler de la pénurie de masques de sécurité pour les soignants : pénurie due, elle aussi, à des coupes budgétaires aveugles. Donc tout le monde pensait que la leçon avait porté et que demain "ne serait plus comme avant", ainsi que les plus hautes autorités de l’Etat semblaient le promettre.

Au lieu de ça, que se passe-t-il ? "Une douche froide", nous apprennent les médecins des hôpitaux. "C’est incroyable", disent-ils : dès que la situation s’est un peu améliorée dans les services dédiés au Covid-19, l’administration a recommencé avec les tableaux Excel et les normes de productivité fixées par Bercy. Dès ce mois de mai, elle reproche aux hôpitaux d’avoir transgressé ces normes en mars-avril ! Sans avoir l’air de comprendre que cette transgression venait de l’urgence épidémie, qui dictait aux soignants d’autres priorités !

Et comme si rien n’avait changé depuis mars dans notre pays et le reste du monde, l’administration recommence à chipoter le nombre de postes…

Du coup, nombre de soignants parlent de quitter l’hôpital public. On n’ose imaginer les conséquences en cas de deuxième vague de la pandémie.

Comme le dit l’encyclique Laudato Si : "les pouvoirs économiques” et le critère exclusivement financier "tendent à ignorer tout contexte" et à négliger ce qui est humain. La gestion de nos hôpitaux se déroule automatiquement, selon des algorithmes, en fonction (je cite l’encyclique au § 109) de théories économiques "que personne n’ose plus soutenir aujourd’hui" mais qui se sont "installées de fait dans l’économie". Voilà le problème de notre époque : les rouages de la technocratie financière dominent tout, sans égard pour la société. Cet état de choses est dénoncé comme structure de péché par la doctrine sociale de l’Eglise. Les papes successifs demandent un changement radical, un recentrage sur la dignité humaine. Sachons-le ! Et surtout, faisons-le savoir autour de nous. >>