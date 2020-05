Contrecoup du viol illimité de la création par notre type de société, la pandémie nous rend le sens des limites : elle nous donne une leçon de modestie – version laïque de l'humilité. Puissions-nous choisir l'écologie intégrale, changer de façon de vivre et réussir à l'imposer à l'économique par le politique ! Ma chronique à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne :

http://www.radiopresence.com/IMG/mp3/13052020_chroeco_air...

<< Bonjour à tous. La pandémie est toujours le sujet unique de nos journaux et elle risque de le rester. Nous en sommes donc au déconfinement : les Français, comme le reste de l’humanité, savent que le coronavirus est là pour longtemps et que la recherche du vaccin ne semble pas près de déboucher. C’est donc une nouvelle façon de vivre que nous devons apprendre. Mieux : cette nouvelle façon de vivre, nous devons apprendre non seulement à la subir, mais à la vouloir.

Car le Covid-19 (souvent mortel) est redoutable, multiforme et surtout insidieux : nous le transportons avec nous tant qu’il est silencieux, nous le transmettons à autrui sans le savoir. Il peut rester un ou deux mois en embuscade dans une région et exploser tout d’un coup. Seuls des irresponsables sont capables de nier cette réalité. Mais pas nous. Nous disons oui à une nouvelle façon de vivre. Elle est incontournable parce que la condition humaine, l’écologie intégrale (et non les pouvoirs publics !), nous l’imposent pour notre avenir.

Oui : notre existence va se doter de contraintes... La nature vient de nous réapprendre le sens des limites. Et ça, c’est déjà une révolution par rapport à l’ancien régime consumériste et hyper-individualiste qui régnait sur nous depuis les prétendues Trente Glorieuses :

– un consumérisme qui nous persuadait que justement il n’y avait PAS de limites à notre consommation d’objets, de voyages, etc ;

– un hyper-individualisme qui nous enfermait mentalement dans l’égocentrisme : ignorer les autres, faire comme si notre moi seul existait...

Au fil des semaines du confinement, nous avons redécouvert (ou simplement découvert, pour les plus jeunes d’entre nous) que nous avions besoin des autres. Affectivement, parce que l’être humain est social. Et matériellement, parce que l’entraide entre voisins devient vitale en période de crise. Nous entrons aujourd’hui dans une société chamboulée, une société à construire, où l’attention envers autrui deviendra le nouveau ciment.

Quant à ceux d’entre nous qui sont croyants, par la prière ils baignent dans la communion des âmes en Dieu, qui unit les vivants et les défunts. Les croyants ont donc été, ils sont et ils seront les moins isolés de tous : les moins fondés à se plaindre ! Et ils devront être parmi les principaux fournisseurs du nouveau ciment de la solidarité. Finalement, réjouissons-nous : ce que nous vivons et ce que nous allons vivre, c’est ce que le deuxième concile du Vatican appelle un "signe des temps". Soyons vigilants et responsables. >>