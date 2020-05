Macron concerti à la "souveraineté" face aux "marchés" ? Bienvenue au Pays Imaginaire !

Le Pays Imaginaire de Peter Pan se nomme en anglais Neverland : le pays du Jamais, ou de l'En-même-temps dans le langage elfique de M. Macron. C'est dans ce langage (appris de la fée Clochette ?) que notre président jeune-pour-toujours interprète désormais un rôle de barde souverainiste emprunté à l'Heroic Fantasy :

Le Pays Imaginaire

Le show recommence. Perpétuellement dans le coup d'après et l'en-même-temps, le toujours jeune Emmanuel Macron se dit maintenant capable de sanctuariser ("extraire des marchés") ce qui relève du "bien public mondial" : autrement dit, de défier le free market mondialisé. Et cela dans le nouveau domaine où les marchés voient un gisement de profit sans limite : la biotechnologie et la santé ! On connaît l'incident du 13 mai : le patron britannique de Sanofi, Paul Hudson, a eu la maladresse ou l'arrogance de dire que s'il découvre un vaccin contre le Covid-19, Sanofi (laboratoire "français") le fournira en priorité au marché américain. L'Elysée a fait alors savoir que cet aveu de M. Hudson avait "ému" le président et que le futur vaccin, bien public par destination, devra être – aussitôt – mis à la disposition de la totalité du public mondial.

S'envolant vers le Pays Imaginaire, M. Macron a ensuite ajouté : "Notre souveraineté nationale et notre autonomie européenne exigent de revoir en profondeur le logiciel de l'Europe et le court-termisme des marchés..." Il oublie : 1. qu'il est lui-même corseté par son allégeance au libre-échangisme global, ce qui l'empêche de peser pour une réforme radicale "des marchés" ; 2. que l'Union européenne issue du traité de Maastricht (donc structurellement libre-échangiste et ultralibérale) n'est pas une entité politique, ne veut pas en être une, et se fracturera plutôt que d'évoluer vers une forme de souveraineté économique collective. Lorsqu'elle s'énerve momentanément contre les GAFAM, ce n'est qu'au nom de la "libre concurrence" ! Si l'on veut "changer le logiciel", il faudrait enterrer Maastricht pour faire tout autre chose. Paris est incapable de se lancer dans cette aventure ; La Haye, Berlin ou Varsovie ne l'envisageraient même pas.



M. Macron devrait d'ailleurs commencer par balayer devant sa porte. Le 13 mai, 'Reclaim Finance' et Les Amis de la Terre (France) ont publié un rapport dénonçant le rôle majeur des banques et des investisseurs français dans le soutien financier au pétrole et gaz de schiste US : industrie ravageuse sur le plan environnemental et sanitaire, et arme fatale de la géopolitique de Washington !

Depuis 2016, souligne ce rapport, "la Société Générale, le Crédit Agricole, BNP Paribas et le groupe Banque Populaire Caisse d’Epargne (BPCE) ont accordé 24 milliards d’euros de financement à la production, au transport et à l’exportation de pétrole et gaz de schistes nord-américains... La Société Générale arrive de très loin en tête, ayant à elle seule financé le secteur pour près de 11 milliards d’euros depuis 2016... Axa, Crédit Agricole et Rothschild & Co totalisent 12 milliards d’euros d’investissements en actions et en obligations [dans le gaz de schiste US] : dix investisseurs français concentrent ainsi 96 % des investissements français dans ces entreprises."

Le rapport ajoute que "BPCE, AXA et Rothschild ont acheté des millions d’actions des entreprises en déroute de ce secteur [américain] entre janvier et mars 2020, misant probablement sur un sauvetage futur, au détriment des populations et du climat".

"Au moment où cette industrie paraît au bord de la faillite et où l’urgence climatique exige une action immédiate, il serait complètement irresponsable que la finance française continue à miser sur son sauvetage et la reprise de son développement sauvage", concluent les deux ONG : elles appellent donc le gouvernement français à contraindre "les banques, assureurs et investisseurs à mettre un terme à leurs soutiens à ce secteur". Nous allons voir si le Peter Pan de l'Elysée, prié de bien vouloir sévir envers ces puissances, se sent toujours aussi martial... C'est plus difficile que de défier le capitaine Crochet.