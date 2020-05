La vraie question d'avenir, posée dans la revue Croire par Sophie de Villeneuve (rédactrice en chef) :

<< Dans son carnet de bord spirituel du confinement, un jeune trentenaire termine sa réflexion par cette interrogation : « Alors que le 11 mai approche, les questions se précisent : "déconfiné", vais-je me replier dans un cercle restreint ? Ne verrai-je l’autre que comme celui par qui la menace arrive ? Pourrons-nous collectivement nous faire confiance pour donner forme à un avenir commun ? »

Ce sont de bonnes questions. Le déconfinement sera plus difficile à opérer que le confinement. Aussi bien sur le plan économique, politique que... spirituel. Les célébrations des sacrements auront manqué, c’est un fait qu’il n’est pas question ici de minimiser. Mais, une fois celles-ci retrouvées, saurons-nous faire face, collectivement et en Eglise, à la crise qui s’annonce grave et inévitable ? Saurons-nous regarder vraiment l’essentiel, c’est-à-dire tous ceux qui ont souffert aussi bien psychologiquement qu’économiquement de ces deux mois d’inactivité ? Saurons-nous sortir de nos confinements ecclésiaux pour devenir une " Eglise en sortie ", selon le vœu de notre pape ? Demain, il y aura de quoi faire : mais comment l’envisager ? Comment s’y prendre ? Sur quoi, et sur qui, s’appuyer ? Voici quelques pistes de réflexion de Grégoire Catta, jésuite, directeur du service Famille et Société de la Conférence des évêques de France… >>