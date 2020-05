Changer le système économique : la leçon du Pr Cyrulnik

Le neuropsychiatre aborde le problème de fond : pour arrêter les pandémies, changer le système économique ! Ma chronique à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) :

http://www.radiopresence.com/IMG/mp3/06052020_chroeco_airtemps.mp3

<< Avez-vous entendu l’autre jour le Pr Cyrulnik interviewé sur le virus, le confinement et les problèmes (psychologiques et sociaux) que fabrique cette situation ? C’était remarquable, parce que le neuropsychiatre est l’un des rares à y réfléchir en profondeur et à chercher les causes, plutôt que de s’en tenir aux effets. Ecoutez-le : « On a oublié qu'on appartenait au monde vivant : on partage la planète avec les animaux ! Si on enferme les animaux, si on fait de la surpopulation dans les élevages, on crée les conditions de fabrication de virus. Ensuite les avions et les autres moyens de transport font le reste. Bref : si on massacre le monde vivant, on partira avec lui… »

Oui, voilà ce qu’il faudrait dire aux commentateurs professionnels. Parce que pour l’instant, ils ne parlent que de deux choses :

– d’une part : « Comment relancer la croissance économique… » (corollaire : supprimons les protections de la nature et des animaux qui font perdre de l’argent aux industriels, au bâtiment et aux agences de tourisme) ;

– d’autre part : « Vivement le vaccin ! » Souhait que nous faisons tous, mais qui devrait impérativement s’accompagner de la question complémentaire : « Que devons-nous changer dans notre système économique mondial pour que ces épidémies meurtrières cessent de se multiplier ? »

Comme le dit le Pr Cyrulnik, ces épidémies de virus sont la conséquence de la façon dont nous traitons la nature (notamment par la déforestation et l’urbanisation galopante). Et la vitesse fulgurante avec laquelle une épidémie devient pandémie est l’effet direct d’une économie surchauffée et mondialisée, qui repose sur les déplacements massifs, rapides et continuels d’un continent à l’autre.

Mais ces transferts permanents de foules d’individus et de tonnes de marchandises sont le ressort même du système économique. Et comme l’économie (une certaine conception du rôle de l’économie) s’est substituée à tout aujourd’hui, c’est elle qui impose à l’homme ses règles de comportement. Si ces comportements – et les règles qui les dictent – se révèlent dangereux voire mortifères, la simple logique et le réalisme voudraient qu’on change les règles et qu’on remette l’économie à sa place : encadrée par la société humaine, alors qu’aujourd’hui c’est la société qui est encadrée et même formatée par l’économie (une certaine conception de l’économie).

Ce réveil humaniste, cette écologie intégrale, seraient nécessaires si l’on voulait réellement assurer un avenir équilibré. C’est ce que demandent par exemple les encycliques sociales, sur un ton de plus en plus pressant parce qu’il y a péril en la demeure. Seul le politique serait en position de faire ce rééquilibrage (c’est d’ailleurs sa mission et la condition de sa légitimité).

Mais pour que les milieux officiels cessent de tourner en rond, pour qu’ils se convertissent à ce salut public, il y a du chemin à parcourir ! Il est temps de s’en préoccuper. >>