“Une dynamique de discernement et de purification”

Un article de la Nouvelle Revue théologique tombe à pic pour dissiper certaines polémiques (gratuites et parfois troubles) sur le confinement et la messe du dimanche :

Les échanges publics – sur ce blog, sur Facebook et ailleurs – confirment une difficulté des catholiques français : parvenir à résoudre la profonde divergence de réactions qui ressurgit depuis quelques années devant chaque nouveau problème de l’Eglise. Les synodes sur la famille (2014-2015) par exemple, ou le synode sur l’Amazonie (2019), nous ont vu nous diviser – et certains tomber sans motif dans la panique et les procès d’intention.

Leur fièvre fuse à nouveau maintenant. À propos du confinement sanitaire qui retarde le retour des messes du dimanche, les accusations gratuites s’accumulent. À travers elles transparaît une mésentente sur le vrai sens de la vie en paroisse : les uns semblent croire que l’eucharistie hebdomadaire leur est due, et que le confinement est un complot contre eux et leurs “droits” [*] ; les autres ont écouté le pape et savent que dans une paroisse tout devrait être service ouvert sur le monde.

Je recommande donc la lecture, crayon en main, d’un article publié dans le numéro d’avril-juin de la Nouvelle Revue théologique [**] par le P. Alphonse Borras, professeur émérite de droit canonique à l’UCLouvain. Cet article développe les thèmes d’une conférence du 28 septembre 2019 aux équipes pastorales du diocèse de Quimper et Léon. C'est à lire in extenso ! En voici de brefs extraits :

<< [Les paroissiens] ont à prendre soin les uns des autres, à se prendre en charge mutuellement pour être, devenir et rester chrétiens par l’écoute de l’Evangile, la célébration des sacrements et le témoignage commun au service de leurs frères et sœurs en humanité… La sollicitude partagée traduit tôt ou tard une fraternité à laquelle aspire l’humanité. Cette sollicitude est de près ou de loin (œuvre de) miséricorde. >>

<< La prise en charge pastorale est pour tous. Elle est pour tous les fidèles, et même, bien au-delà, pour tous les êtres humains. Elle est pour le tout-venant, pour “quiconque”… >>

<< La paroisse ne peut plus se perpétuer comme si elle était encore dans une société stable en rapport au temps et à l’espace, […] sous l’autorité de traditions largement reçues par la plupart des citoyens, etc. […] La réflexion sur les reconfigurations paroissiales doit être portée par le peuple de Dieu, dans une perspective missionnaire de communication de l’Evangile et non de reconquista d’un monde (dé)passé. Le contexte de postmodernité accélérée nous interpelle sur la communication de la Bonne Nouvelle pour rendre ce monde plus fraternel, lui offrir des raisons d’espérer et lui faire goûter la joie de rencontrer un Dieu venu partager notre condition humaine pour que nous prenions part à sa divinité. >>

<< Aussi convient-il de parler de la mission en termes de rencontre, […] avec une attention aux besoins des gens ainsi qu’à la capillarité de l’évangélisation portée par le peuple de Dieu dans son ensemble, par tous les fidèles… Cela renvoie à la nécessité de “sortir” […] – tout le contraire de porter un regard narcissique sur l’Eglise ! […] Cela requiert en tout cas de ne plus faire de sa propre survie la principale valeur de son engagement…. >>

<< Il revient à tous les baptisés de mettre l’Eglise en mouvement de sortie de soi et d’engagement envers les pauvres (cf ‘Evangelii gaudium’ 97). Dans cette perspective résolument missionnaire, ils contribueront à la reformatio de l’Eglise qui l’entraîne à se “conformer” à la forma Christi dans une dynamique de discernement et de purification de ce qui la “déforme” (cf ‘Evangelii gaudium’ 30). Cette conversion ecclésiale voulue par le dernier concile s’impose par fidélité au Christ. >>

Nouvelle Revue théologique

[*] Selon la sociologue D. Hervieu-Léger, la pression sociale actuelle suscite souvent, par contrecoup, un “catholicisme de ghetto” pour des catholiques “qui vivent difficilement leur effondrement numérique, l’effacement de l’encadrement moral du clergé, la disqualification socio-culturelle liée à l’exculturation de la foi”, souligne le P. Borras.