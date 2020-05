Que l'Esprit Saint déconfine nos esprits !

Si les catholiques avaient une attitude de rébellion sanitairement dangereuse pour la société, ils s'attireraient la colère des populations : ce qui n’est pas la meilleure façon de les évangéliser... Ma chronique à Radio Espérance (Auvergne Rhône-Alpes) :



<< Ces semaines bizarres sont l’occasion de découvrir, sur le site du Saint-Siège, les paroles très nourrissantes du pape François à sa messe quotidienne de la chapelle Ste-Marthe… Ainsi, le 28 avril, l’homme désigné par l’Esprit Saint pour réguler l’Eglise universelle donnait son point de vue sur le confinement et le déconfinement : question qui n’a pas fini de perturber les populations et notamment les catholiques. Voici ce que le pape en dit, je cite : “En cette période où il commence à y avoir des dispositions pour sortir du confinement, prions le Seigneur de donner à son peuple, à nous tous, la grâce de la prudence et de l’obéissance à ces mesures, pour que la pandémie ne revienne pas”. Message clair, message de l’Eglise universelle qui est là pour aider les humains : quitte à faire elle-même des sacrifices temporaires, même très grands… Après tout c’est ce qu’a fait le chef de l’Eglise en personne, qui est le Christ.

Comme la perfection n’est pas de ce monde, certains d’entre nous seraient tentés de refuser l’obstacle, de ne “rien lâcher ”, comme on dit dans les conflits de partis politiques, et de dire comme excuse : “Nous demander de renoncer à quelque chose de catholique, même très provisoirement, c’est une odieuse discrimination anti-catholique”. Faux argument, puisque tous les cultes sont appelés à participer au confinement avec l’ensemble de la population. Et pas seulement les cultes… Les messes du dimanche ne reprendront qu’en juin ? C’est aussi le cas des cinémas, théâtres et salles de concert : tous les lieux où l’assistance est au coude-à-coude pendant plus d’une heure. Dans la mesure adoptée par le gouvernement sur avis des médecins épidémiologistes, il n’y a donc aucun “mépris”, aucune “persécution”.

En revanche, c’est si les catholiques avaient adopté une attitude de rébellion sanitairement dangereuse pour la société qu’ils se seraient attiré le mépris et la colère des populations : ce qui n’est pas (avouons-le) la meilleure façon de les évangéliser. C’est bien ce qu’a suggéré le pape le 29 avril à son audience générale. Je le cite : “Le mépris des hommes n’est pas toujours synonyme de persécution. Il y a un mépris [envers nous] qui est de notre faute, quand nous perdons la saveur du Christ et de l’Évangile…”

Dans l’Evangile, le Christ ne pousse pas les gens à risquer la maladie, et moins encore à se la communiquer les uns aux autres. Quand il intervient, c’est pour guérir, même si ses miracles ont toujours aussi une portée de leçon spirituelle. Nous ne sommes pas en mesure vous et moi de guérir notre prochain ; mais notre devoir est de l’aider à éviter la maladie. >>