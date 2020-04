M. Pastoureau veut déconsacrer Notre-Dame de Paris

Plusieurs d’entre vous ont réagi – avec une stupeur que je partage – aux propos de Michel Pastoureau dans sa réponse à l’enquête générale de La Croix sur l’avenir de la cathédrale. L’historien le plus médiatique actuellement déclare en effet ceci (15/04) :

<< En ce lieu unique, culte et tourisme ne semblent pas compatibles […] À Notre-Dame, il y a trop de monde, trop d’attentes, trop d’enjeux : il faudra choisir... [Première solution : chasser les touristes ?] Les autorités de tutelle s’opposeraient certainement à une telle solution, du moins les autorités civiles : la ville de Paris et l’État. […] Seconde solution : expulser les fidèles. Pour ce faire il faudrait déconsacrer Notre-Dame et la transformer en musée, comme cela s’est fait dans certains pays voisins – tous protestants il est vrai (Royaume-Uni, Pays-Bas, Norvège [1] ). Moi qui suis historien et chrétien, catholique qui plus est, j’avoue qu’une telle mesure ne me choquerait pas outre mesure. Il ne me vient jamais à l’idée d’entrer à Notre-Dame pour prier : non seulement la cathédrale a été abandonnée au tourisme de masse mais elle aussi a été confisquée par la République pour y organiser différentes cérémonies dont on attendrait qu’elles se déroulent ailleurs, au Panthéon par exemple. C’est lui le grand temple républicain, pas Notre-Dame. Pourquoi célébrer dans la cathédrale les funérailles de présidents parfaitement athées ? N’y a-t-il pas là quelque chose de provocant ? Faire de Notre-Dame un musée n’est certes pas la solution parfaite mais ce serait, me semble-t-il un moindre mal, et, concernant la reconstruction, permettrait de trancher plus facilement entre les trois possibilités qui se présentent : remettre la cathédrale dans l’état où elle se trouvait avant l’incendie ; viser plus en amont et tenter de gommer certaines fantaisies de Viollet-le-Duc ; ou bien, au contraire, faire du neuf et encourager un “geste architectural” audacieux... L’expression est certes grotesque – “geste architectural” ! – mais sa réalisation, si elle était réussie, pourrait être le symbole de la nouvelle vie de l’édifice. >>

On sait que M. Pastoureau fait dans la rondeur et le réalisme. Mais là, quelque chose grince dans les rouages… On sent qu’ici ce réaliste ne décrit pas une réalité. Ce qu’il affirme contredit le vécu des catholiques parisiens dans leur cathédrale.

Tous ceux (j’en fais partie) qui ont la pratique régulière du lieu, y compris aux jours de plus grande affluence touristique, savent que les touristes ne gênent pas plus la prière dans Notre-Dame que dans l’abbatiale du Mont Saint-Michel (que j’ai beaucoup pratiquée elle aussi).

Sans oublier ce détail qu’un historien devrait avoir à l’esprit : Notre-Dame comme le Mont sont des édifices voués par destination aux foules en vrac : une vocation de caravansérail [2]. Et je peux certifier – l’ayant vécu souvent – que les cérémonies du Vendredi Saint à Notre-Dame, où affluent du monde entier des milliers de fidèles et de touristes, sont chaque fois l’occasion de conversations spirituelles avec une partie de ces derniers. Quel catholique pourrait admettre que disparaisse ce creuset d’évangélisation ?

M. Pastoureau qui se déclare catholique ne peut ignorer tout ça. Je ne lui fais pas l’injure de croire que sa réponse à La Croix reflèterait de sa part un catholicisme de club, soucieux d’un entre soi qui confondrait sanctuaire et caisson d’isolation sensorielle… Alors pourquoi prend-il une posture qui indigne les catholiques, irritera la majorité des Français sondés, et ne plaira qu’aux tour-operators – plus quelques conseillers de MM. Macron et Riester ?

[1] Inexact ! Principale cathédrale de Norvège, plus grand édifice religieux d'Europe du Nord et seule cathédrale gothique de Scandinavie, celle de Nidaros à Trondheim – sur la tombe de saint Olaf – est aujourd'hui siège diocésain de l'Eglise de Norvège. Je l'ai visitée en 2003 guidé par un séminariste en tenue de choeur luthérienne.



[2] Médiéviste, M. Pastoureau connaît mieux que moi la mine de ressources que sont les lettres de rémission de juges royaux. Il doit savoir que nombre d’entre elles (XIVe-XVe siècles) parlent de délits de pèlerins autrement plus “religieusement incorrects” que les attitudes de touristes au XXIe !