A quoi sert l'attaque US contre le laboratoire de Wuhan

► Le régime politique chinois n’est certes pas ami du parler vrai. Mais quel régime l’est ? La nouvelle offensive américaine de China-bashing (sur fond de campagne présidentielle) fait l’effet d’une désignation de bouc émissaire : méthode de M. Trump dans tous les domaines, et en cela au moins il est cohérent. Il l’est aussi en prenant à son compte le scénario des services US accusant le laboratoire de Wuhan d’avoir laissé fuiter le coronavirus… Sachant que ce genre de rumeur est instantanément répercuté par Twitter, Facebook etc, Washington se soucie peu de la vraisemblance de l’accusation ; dealers de virtuel, les influenceurs américains professent depuis longtemps que le storytelling remplace la réalité.

Juste après M. Trump, M. Macron s’en prend lui aussi à la Chine… tout en admettant qu’aucun indice ne vient étayer l’accusation contre le laboratoire de Wuhan [1] ! C’est incohérent en soi. C’est incohérent aussi par rapport à la situation française. Quand on s’est mis – par la faute de nos propres gouvernements – dans la situation de devoir importer de Chine des millions de masques pour pouvoir “déconfiner”, il n’est pas malin de faire aussitôt une déclaration hostile au régime chinois ; d’autant que ce verbiage ne sert à rien sur aucun plan (notamment médical), et que s'en prendre aux Chinois n'explique pas pourquoi la France dépasse les 18 000 morts quand l'Allemagne n'en a que 4000. Mais la marque de la Macronie est l’amateurisme cafouilleux…

Il n’est pas question ici de chercher des excuses au régime chinois, mais de rappeler une fois de plus (comme sous Chirac, Sarkozy et Hollande) que parmi les causes de la mort du politique en France, il y a le fait d’être remplacé par des postures incohérentes sous l’emprise de prétendues “urgences”. Et ça ne date pas d’hier.

► Pourquoi des gouvernements autres que celui de M. Trump mettent-ils le virus sur le dos d'un bouc émissaire ? Gardons-nous de surinterpréter. Mais constatons que depuis le lancement de la campagne contre le laboratoire de Wuhan – reprise en hâte par nos radios – il est beaucoup moins question d’une piste plus objective, celle que trace le vétérinaire épidémiologiste François Moutou [2] : “La santé des humains est liée à celle des animaux, elle-même dépendante de celle des écosystèmes… L’accroissement des pressions anthropiques sur tous les écosystèmes d’un côté, le maintien de traditions plus ou moins anciennes [3] mais ne tenant pas compte de l’avancée des connaissances biologiques et médicales de l’autre, expliquent une partie des émergences des nouvelles maladies.”

[1] Observation d’épidémiologistes : a) pour que le virus fuite hors du laboratoire, il eût fallu que des chercheurs “ôtent leurs gants, leur visière, leur masque et leur combinaison et qu’ils se trempent les doigts dans de la fiente de chaque-souris”… b) Les scientifiques français ont participé à l’installation du laboratoire de Wuhan et à la formation de ses chercheurs chinois. Difficile de croire que cette formation ait été “insuffisante” et qu’elle ait été à l’origine d’un hypothétique défaut de sécurité. C’est pourtant ce qu’insinue Washington : parce qu’il faut dire ça pour étayer l’idée d’une “fuite au laboratoire” et substituer cette idée à la piste soutenue par les épidémiologstes écologues..

[2] L’Ecologiste (mars-mai 2020) : Pourquoi un virus passe-t-il de l’animal à l’homme ?

[3] Dans cet article, le Dr Moutou étudie le marché de Wuhan. “Ce type de marché accumule des dizaines d’espèces animales vivantes, domestiques et sauvages, dans des conditions de stress élevées” : dangereux melting-pot pour “la sensibilité croisée des diverses espèces animales et des humains à leurs virus, bactéries et parasites respectifs.”

