Macronie : les actes démentent les discours

Il y a les phrases de M. Macron, prônant un nouveau 'Monde Nouveau' moins ultralibéral. Et il y a les actes réels du gouvernement, qui tendent au contraire à renforcer le cycle infernal productivisme-marketing-addiction de masse :

Unité nationale etc : nous sommes censés serrer les coudes devant l’épidémie, et c’est normal. Nous sommes également censés ne pas trop nous acharner contre l’Elysée-Matignon. C’est normal aussi. Mais sans oublier qu’en 1914-1918, les leaders d’opinion et la représentation nationale (dont Clemenceau lui-même jusqu’en novembre 1917 !) n’ont cessé d’examiner l’action de l’exécutif et d’exprimer des critiques objectives, voire sévères...

MM. Macron, Philippe et Guérini ne nous feront pas croire que l’épidémie actuelle est pire que le carnage de 14-18 (3,35 millions de Français tués ou blessés lourds), et qu’en conséquence nous devrions être plus politiquement dociles en 2020 que ne le fut Clemenceau jusqu’en 1917.

Une chose est le civisme, sens du bien commun et de la discipline collective par temps d’épreuve ; pour l'instant les Français l’observent à peu près – même rongés par l’angoisse sanitaire et économique.

Mais autre chose seraient l’aveuglement et le mutisme. Sur le plan de la politique économique, comment ne pas voir et commenter l’abîme séparant d’une part l’une des postures de M. Macron dans ses précédents discours (la critique du tout-marché), et – d’autre part – les décisions gouvernementales en sourdine qui montrent une intention bien différente ?

► Par exemple : soumis depuis un an à la rage de la FNSEA contre les quelques mesures restreignant (un peu) l’agro-industrie, le gouvernement vient de profiter du Covid-19 pour… enjoindre aux préfets de suspendre ces mesures. Premier visé : l’arrêté qui limitait (quoique trop peu) l’épandage des pesticides près des habitations ! Par circulaire à ses directions régionales, la Direction générale de l’alimentation du ministère de l’Agriculture avoue que c’est pour satisfaire “les demandes de la profession agricole (en fait la seule FNSEA) de pouvoir appliquer les réductions de distance même si les chartes ne sont pas soumises à concertation”. Donc ce nouvel arrêté pro-pesticides – pire que le précédent – écarte la concertation : ce qui annule la promesse officielle, faite fin décembre, de discuter avec les maires et les riverains angoissés. Résultat : l’association anti-pesticides ‘Générations futures’ et France-Nature Environnement soulignent “la difficulté des riverains de zones agricoles, qui confinés chez eux risquent en plus de devoir rester fenêtres fermées et jardin condamné en raison des épandages de pesticides”.

Le plus beau est que cet arrêté pro-pesticides qui zappe la concertation prend pour prétexte… le confinement ! Comme si les réunions en ligne n’existaient pas. Ni le rapport de l’Inserm, qui établit que les pesticides aggravent la vulnérabilité face aux virus en attaquant notre système immunitaire… Mais ces préoccupations ne concernent pas la FNSEA, toute-puissante sur nos gouvernements dont celui-ci – qui vibre en paroles d’un si beau souci pour notre santé.

Il y a donc ce que raconte le président et ce que fait son gouvernement : ces deux choses se contredisent, ou se contrediraient si les éléments de langage élyséens correspondaient à une intention concrète.

► Depuis quinze jours, le gouvernement subventionne massivement constructeurs automobiles et transporteurs aériens, sans aucune contrepartie environnementale de leur part. On voit ainsi de quoi sera fait réellement le “jour d’après” prophétisé par M. Macron ; et ce que valait sa critique verbale du tout-marché dans le discours du 12 mars. Quoi que disent les prêches élyséens, la Macronie reste rivée au modèle standard : productivisme-marketing-addictions de masse. Elle espère un geyser de consommation après la fin de l’urgence sanitaire, et un Monde-Nouveau-bis ressemblant au précédent… Ce clan de commerciaux étroitement formatés [*] ne sait pas changer de système mental.

__________

[*] C’est ça que les Français avaient mis au pouvoir en 2017 sous le nom de "République en marche". Ils commencent à s’en rendre compte.