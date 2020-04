Pâques singulières pour un étrange printemps

Ma chronique à Radio Présence (Toulouse-Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne : retour sur le signe qu'ont donné au monde les cérémonies pascales médiatisées de l'Eglise catholique...

https://radiopresence.com/IMG/mp3/15042020_chroeco_airtem...

<< Dans cet étrange printemps dont les plus confinés d’entre nous ont le spectacle de verdure et de soleil sans en pouvoir profiter plus, la semaine de Pâques permet de méditer sur un signe des temps : les cérémonies pascales de l’Eglise catholique, très insolites cette année parce que le public – croyant ou incroyant – ne les a connues que par la télévision et internet ; notamment les offices du pape en la basilique Saint-Pierre. “Toutes ces cérémonies étaient très impressionnantes. Un curieux mélange d'inquiétude et de réconfort. Confiance dans la Providence !”, écrit un lecteur de mon blog.

Oui, très impressionnantes cérémonies… Et je pense aussi à celle de Notre-Dame de Paris pour le Vendredi Saint avec vénération de la Couronne d’épines du Christ : cérémonie relayée non seulement par KTO mais par des chaînes en continu comme LCI et BFM, et reprise en boucle par France Info. Pourquoi ce vif intérêt de médias grand public ? Parce qu’à Notre-Dame, l’archevêque de Paris a eu la très fine intuition d’accompagner la cérémonie, non seulement de pîèces de violon interprétées par Renaud Capuçon, mais de puissants textes de Péguy, Claudel, Marie-Noël ou Mère Teresa, dont la lecture fut confiée à deux acteurs célèbres : Philippe Torreton et Judith Chemla. Ni l’un ni l’autre ne passent pour croyants : or, dans cette cathédrale à ciel ouvert où règne une atmosphère prophétique, l’émotion des deux acteurs en lisant ces textes était si évidente qu’elle a frappé les téléspectateurs.

C’est sur ça que nous pouvons méditer. Quelques-uns d’entre nous, assez rares, ont commencé par tiquer sur le choix des acteurs : ils ont d’abord été surpris que l’archevêque de Paris n’ait pas fait appel, disaient-ils, "à des artistes catholiques". Mais cette première impression n’a pas duré : voyant que Philippe Torreton et Judith Chemla étaient touchés par quelque chose, eux-mêmes se sont laissés toucher. Malheur à moi si je n’évangélise pas, dit l’apôtre. Evangéliser veut dire sortir, aller à la rencontre. Le texte mystique de Péguy sur la Couronne d’épines verdoyant au printemps ne laisse indemne ni celui (quel qu’il soit) qui le lit aux autres, ni celui (quel qu’il soit) qui entend cette lecture. C’est ainsi que circule l’espérance du salut. Et que circule d’abord la découverte qu’il y a quelque chose à espérer… C’est de cette découverte-là que le monde actuel a désespérément besoin : autant besoin que n’en avait le vieux monde antique au premier siècle de notre ère. Bon octave de Pâques, et à la semaine prochaine. >>