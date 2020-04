La Couronne d'épines du Christ à Notre-Dame de Paris

BFM TV, 11h30, Vendredi Saint 10 avril : l'archevêque de Paris Michel Aupetit vénèrera la Couronne d'épines du Christ, sauvée des flammes en 2019 par les sapeurs pompiers et leur aumônier membre de l'Ordre du Saint Sépulcre. Cérémonie exceptionnelle (sans fidèles), avec pièces de musique interprétées par Renaud Capuçon et textes lus par Judith Chemla et Philippe Torreton.