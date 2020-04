Une Semaine Sainte sans précédent

En France et dans une grande partie du monde, les catholiques vivent une étrange Semaine Sainte à cause du confinement sanitaire... Ma chronique à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne :

http://www.radiopresence.com/IMG/mp3/08042020_chroeco_air...

<< Les catholiques vivent une étrange Semaine Sainte à cause du confinement sanitaire : pour la première fois ils ne pourront pas "faire leurs Pâques" comme on disait autrefois, c’est-à-dire communier durant le temps pascal après s’être confessé. Pour la première fois, ils n’auront pas pu vivre à l'église les rites du Vendredi Saint ni la veillée pascale du Samedi Saint. L’Eglise catholique en a pris son parti, par force majeure : signé du préfet de la Congrégation du culte divin, le cardinal Sarah, un Decretum a organisé ces cérémonies en l’absence de fidèles.

Le plus impressionnant est le spectacle du pape, entouré d’une poignée de prêtres et de choristes, célébrant les offices de cette Semaine sainte extraordinaire dans l’immensité des marbres d’une basilique Saint-Pierre interdite aux fidèles.

Paradoxalement, jamais cette basilique vide n’aura paru aussi pleine : c’est au monde entier, par-delà même le peuple catholique, que parle cette semaine le pape François. Et la parole du pape se joint, d’une façon sans équivalent, aux questions qui montent aujourd’hui du monde entier devant l’étendue d’un bouleversement sanitaire, économique, social, et plus tard (sans doute) politique et moral, survenu comme la foudre.

“Le drame que nous sommes en train de traverser nous pousse à prendre au sérieux ce qui est sérieux, et à ne pas nous perdre dans des choses de peu de valeur”, dit le pape. Cette petite phrase, si on la prend justement au sérieux, est capable de mettre le feu au système de valeurs – ou de peu de valeurs – qui nous est proposé comme horizon indépassable du genre humain depuis la conquête de nos sociétés par le matérialisme mercantile, comme disait Jean-Paul II.

Si on regarde de près l’ensemble de mécanismes qui a conduit à la pandémie actuelle du coronavirus, on découvre qu’elle est étroitement liée au matérialisme mercantile, à ses pompes et à ses œuvres : sans la déforestation et l’urbanisation massive qui favorisent de nouvelles maladies infectieuses, sans les 200 000 avions commerciaux quotidiens transportant des foules à travers le monde, sans le management néolibéral des hôpitaux qui n’a cessé de diminuer leurs équipements et leurs capacités d’accueil, sans la fragilité d’un système financier global qui surréagit à tout, le virus n’aurait pas les effets qu’il a. Il disloque sous nos yeux l’empire mondial du commerce et de la spéculation. Des millions de gens commencent à se demander s’il n’est pas temps, comme dit le pape, de refonder une civilisation sur des bases plus sérieuses : c’est-à-dire plus profondes. >>