Bénédiction de Paris avec le Saint Sacrement

Cette prière "en ces temps d'épidémie" sera dite par Mgr Aupetit, archevêque de Paris, le jeudi 9 avril 2020 à 12h depuis la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre :

<< Seigneur Jésus, par ton Cœur Sacré, Tu nous révèles la plénitude de ton amour. Dans l’Évangile, Tu nous montres que la prière confiante obtient des merveilles de grâce. Viens au secours de nos doutes. Dans nos inquiétudes, augmente notre foi. Donne-nous de croire fermement que Tu nous aimes d’un amour infini.

En ces temps d’épidémie où nous sommes empêchés de Te recevoir sacramentellement, viens nous visiter pour nous fortifier dans l’épreuve.

Tu connais notre désir de T’aimer et notre manque de fidélité. Faibles et pécheurs, nous nous en remettons avec confiance à Ton immense miséricorde. Protège-nous et garde-nous dans la tendresse infinie de Ton Cœur.

Cœur Sacré de Jésus, plein d’amour et de bonté, nous avons confiance en Toi. Nous désirons aujourd’hui te confier particulièrement la ville de Paris. Depuis cette basilique, jour et nuit, ta miséricorde rayonne sur la ville, la France et le monde, dans le sacrement de l’Eucharistie. Viens bénir notre ville capitale et tous ses habitants, particulièrement ceux qui sont le plus éprouvés par la maladie, l’isolement, le manque de logement. Assiste tous ceux qui souffrent des conséquences de la pandémie. Soutiens ceux qui, de tant de manières, se mettent au service de leurs frères : les soignants, les priants... Accorde la santé aux malades, la force au personnel médical, le réconfort aux familles et le salut à toutes les personnes qui ont trouvé la mort.

En cette Semaine Sainte où tu renouvelles pour nous le don de ton amour pour tous les hommes, viens bénir chacun, et renouvelle-nous dans la douceur et l’humilité de ton Cœur.

Amen. >>