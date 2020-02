Singulière inhumanité d’élues macronistes

Les glaçantes déclarations de la ministre Belloubet et des députées Mauborgne et Vaucouleurs ont révolté (du PCF à LR) tout ce qui n'est pas LREM+ à l'Assemblée nationale :

Que les effets (sociaux et individuels) de l’ultralibéralisme soient déshumanisants, on le savait. Mais que les ultralibéraux de LREM soient inhumains jusque dans leurs réflexes, et que sous ce rapport leurs femmes soient pires que leurs hommes, on l’a constaté le 30 janvier à l’Assemblée nationale.

Était en débat une proposition du groupe centriste UDI-Agir visant à allonger de cinq à douze jours le congé du salarié en cas de décès d’un enfant : cinq jours n’étant pas suffisants pour que les parents puissent “reprendre pied”, expliquait le rapporteur UDI de la proposition de loi, Guy Bricout. [*]

La proposition a été rejetée par le bloc macroniste, sur intervention personnelle de la ministre du Travail Muriel Pénicaud, traduite par un amendement de la députée MoDem Michèle de Vaucouleurs et soutenue (avec férocité) par la députée LREM Sereine Mauborgne. Les trois femmes se sont acharnées à dire que la proposition Bricout allait “pénaliser les entreprises”, et que si vraiment les parents en deuil d’un enfant avaient besoin d’un délai, ce n’était pas à l’employeur de le leur accorder : ils n’avaient qu’à se faire offrir des jours de RTT par leurs collègues de travail !

L’inhumanité des trois femmes a choqué les députés de gauche et de droite, qui ont fait part de leur “honte”. François Ruffin (LFI) s’est indigné d’une telle “mesquinerie” devant “la tragédie des tragédies” qu’est la mort d’un enfant.

Quant aux macronistes, droits dans leurs bottes de cost-killers boosteurs-de-croissance (et toujours gonflés de mépris envers ce qui n’est pas eux), ils ont commencé par ne pas voir pourquoi leur comportement choquait.

Puis ils ont senti un problème quand Mmes Pénicaud, Mauborgne et Vaucouleurs – pourtant “warrior-women de l’entrepreneurial” – ont été désavouées par… le Medef : d’abord par ce tweet de son ex-présidente Laurence Parisot, indiquant que l’organisme patronal “s’honorerait à demander un nouveau vote” de la proposition Bricout. Et en réponse, ce tweet immédiat de Geoffroy Roux de Bézieux : “C’est une évidence et c’est lancé.” La très riche Mme Pénicaud et ses deux exécutantes se retrouvent ainsi dans la position, parfaitement ridicule, d’être libérales au point de gêner le Medef.

Ridicule auquel s’ajoutent l’effrayant et l’effarant… Effrayante insensibilité de libérales psychorigides en présence du drame des familles ; effarant amateurisme de LREM et ses annexes, capables de cet exploit : unir contre eux tout le monde, du PCF à LR. Face à l’inhumanité macroniste, il faut un front républicain aux municipales.

Verbatim :

« Le texte centriste ne repose pas sur la solidarité nationale mais sur un congé payé 100 % par l’entreprise » (Muriel Pénicaud)

« Quand on s’achète de la générosité à bon prix sur le dos des entreprises, c’est quand même un peu facile ! » (Sereine Mauborgne, huée dans l’hémicycle pour cette phrase).

« Quand on n’est pas capable de reprendre le travail, le congé maladie reste pour moi pleinement justifié. Cela ne me choque absolument pas. » (Michèle de Vaucouleurs)

Les indignés :

« Un député (de droite) propose d'allonger de 5 à 12 jours le congé des parents lorsqu'ils perdent un enfant. Sur le sujet je pensais qu'il n'y aurait pas de FI, pas de LR, de Modem, pas de En Marche. Et que nous dit la ministre? "Ca va pénaliser les entreprises." La honte sur eux. pic.twitter.com/2ZQAkZpO9H — François Ruffin (@Francois_Ruffin) January 30, 2020 >>

« Cette majorité est incapable d’écouter ! » (Brigitte Kuster, LR)

« Leur conception de la solidarité nationale m’échappe ! » (Moetai Brotherson, PCF)

« Leur humanité est à géométrie variable ! » (Agnès Thill, ex-PS, ex-LREM chassée de ce parti parce qu'elle contestait la PMA pour homosexuelles)

__________

[*] Guy Bricout juge « choquant » que le congé de deuil soit d'une durée inférieure aux 11 jours du congé paternité. Il est également beaucoup plus long dans d'autres pays européens : au Royaume-Uni, il est par exemple de 15 jours. Dans son rapport, le député explique que lorsque des parents endeuillés ont besoin de plus de temps, ils prennent sur leurs congés payés ou ont recours à un congé maladie en étant pénalisés par trois jours de carence. Ce congé de deuil concernait quelques milliers de salariés par an.