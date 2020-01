Climatologie : l'Académie des sciences, libérée, rejoint enfin la communauté scientifique internationale

Les obscurantistes : Courtillot en meeting (2016), avec vidéo d'Allègre Après dix ans de manoeuvres de retardement climato-négationniste (qui ont ridiculisé la France), l'Académie des sciences a fini par se libérer de cette emprise. D'où le colloque des 28-29 janvier sur le thème Face au changement climatique, le champ des possibles :

De 2010 à 2015, notre blog a rendu compte des démêlés au sein de l'Académie des sciences. Il y avait d'un côté la majorité de ses membres, qui acceptait les données climatologiques. Et de l'autre, une très petite minorité de négationnistes autour du géochimiste Allègre (jusqu'en 2013) puis du physicien Courtillot. Or la minorité arrivait à parasiter la majorité ! Sur-représentée au bureau de l'académie (dont deux des quatre membres étaient alors affiliés au réseau Allègre), la cabale négationniste se trouvait en mesure de fausser les débats et de déprogrammer l'élection de climatologues... Ainsi prise en otage, la Coupole s'isolait de la communauté scientifique internationale – et semblait s'inféoder à des salons libéraux-conservateurs dont le bon ton incluait, et inclut toujours, le négationnisme climatique.

Cette situation ubuesque scandalisait évidemment les académiciens compétents en climatologie. D'où une série de crises : chaque fois que la question du climat devait revenir en séance, les réalistes avaient à affronter les manoeuvres internes des négationnistes.

En septembre 2010, par exemple, M. Courtillot avait ressorti une fois de plus sa démonstration (déjà réfutée) attribuant le réchauffement climatique à l'activité solaire ; en octobre, les réalistes avaient dû lui opposer les faits : "L'activité solaire, qui a légèrement décru en moyenne depuis 1975, ne peut être dominante dans le réchauffement observé sur cette période... Aucun lien probant entre la variation de la température terrestre, moyennée sur une période de dix ans, et l'activité solaire au cours des derniers cinquante ans, n'a été mis en évidence..." Ce rapport avait été adopté par la grande majorité des 284 académiciens. Commentaire alors du climatologue Hervé Le Treut : "L'Académie, en endossant de manière forte les éléments principaux du diagnostic posé par la communauté scientifique, restaure la confiance entre celle-ci et le grand public." Mais c'était se réjouir trop vite. Les trolls étaient toujours là...

En 2015 M. Courtillot repartait l'attaque, brandissant la même pseudo-démonstration ! C'était à propos d'un avis demandé à l'Académie pour appuyer la COP 21. À nouveau la majorité des académiciens étaient prêts à adopter le point de vue réaliste. Mais cette fois M. Courtillot obtenait du bureau que l'égale valeur des deux points de vue (réalisme et négationnisme) soit érigée en principe – et que le contenu de l'avis en tienne compte... Résultat : après des mois d'empoignades, le texte final ne mentionna ni les effets du dérèglement climatique, ni la responsabilité du système économique dans les gaz à effet de serre. L'avis académique esquivait le problème. L'Académie s'attirait ainsi l'estime des lecteurs de Valeurs actuelles – et le mépris de la communauté scientifique compétente, navrée de voir Paris se ridiculiser.



Mais l'emprise des négationnistes était fragile. Le renouvellement du bureau allait les priver de leur moyen de blocage. D'où, enfin, le colloque tenu hier et aujourd'hui par l'Académie des sciences : "Il fallait repositionner l'Académie là où elle doit être, comme un lieu de réflexion sur le climat", explique Hervé Le Treut... En public (et sans sabotage pour la première fois), les académiciens ont entendu 25 spécialistes décrire le dérèglement du climat et ses effets, puis débattre des solutions possibles. L'Académie "a retrouvé son rang, au même niveau que les autres académies du monde", déclare un de ses membres à la presse.

Sans doute, juge la paléoclimatologue Valérie Masson-Delmotte, mais "que de temps perdu !"

Oui : dix ans de "combat culturel" libéral-conservateur...