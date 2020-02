Congé de deuil parental : carence humaine à LREM

L’Elysée tente une fois de plus d’effacer une bourde de LREM. Mais au débat de LCI vers 23 h hier, l’attitude du député Frédéric Descrozaille a fait voir au téléspectateur le mur mental qui sépare le logiciel des macroniens et les réalités humaines :

M. Descrozaille, député du Val-de-Marne, avait déjà montré son incompétence politique en novembre 2017 lors du débat sur la ratification des ordonnances, lorsqu’il reprocha à l’opposition de… s’opposer : "Vous faites perdre du temps à l’Assemblée", avait-il lancé, comme si le bloc macronien voulait refouler les procédures parlementaires et remplacer le politique par les primes de performance managériale.

Vingt-six mois plus tard, l’ultralibéralisme et le mépris de classe des macroniens ont divisé le pays et semé la colère. Et les macroniens n’ont pas appris la politique, comme le soulignait Alain Duhamel le 30 janvier. Devenue, disait-il, une "formation fantôme, déstructurée, déjà fissurée", sans chef de file parlementaire digne de ce nom, LREM est un parti factice qui n’existe que comme outil de l’Elysée. Ce que les macroniens ne cherchent même pas à cacher... Ils ne savent que répéter sans fin leur abracadabra de 2017 : "Tout le monde doit respecter le programme pour lequel le Président a été élu" – même quand il s’agit de choses graves qui ne faisaient pas partie de ce programme...

C’est ce qu’a encore dit (entre autres) M. Descrozailles hier soir à LCI. Là son abracadabra tombait mal, puisque le débat portait, non sur le contenu d’une réforme en cours, mais sur l’inhumanité de phrases proférées par la ministre du Travail et plusieurs députées LREM… Interrogé là-dessus, l’élu du Val-de-Marne, sueur au front, s’est évertué à parler hors du sujet. Il paraissait gêné d'avoir à répondre d'un manque d’humanité ; visiblement il eût préféré se lancer dans les litanies "techniques" sous lesquelles ce parti a coutume de noyer les problèmes.

L’une des invité(e)s, la députée EELV Sandra Regol, lui a donc reproché – non sans ironie – de sembler incapable de reconnaître une faute de son camp : celle de Mmes Pénicaud, Vaucouleurs et Mauborgne (voir ma note précédente).

Ainsi mis dos au mur, M. Descrozaille a fini par reconnaître la faute des trois macroniennes. Il l’a même reconnue deux fois. Une première fois en français – et une seconde fois en globish, comme pour valider le "oui, c'était une faute" par un "yes, it was a mistake" : le globish étant la langue des choses sérieuses dans le petit monde dont fait partie LREM… Voilà par quelle catégorie sociétale nous sommes gouvernés depuis 2017.

Tentant une fois de plus de faire contrepoids à la sottise de ses troupes (désavouées par le Medef lui-même), M. Macron enjoint à Matignon de "faire preuve d’humanité". Aussitôt la ministre Pénicaud s’empresse de dire du bien du congé de deuil parental de douze jours... dont elle disait le plus grand mal quarante-huit heures plus tôt. Quant aux députées Mauborgne et Vaucouleurs, elles se taisent. On les comprend.