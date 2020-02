Modes : maintenant les vieux intellos boudent l'écologie

De Michel Onfray à Régis Debray & Cie, maintenant le salon intello chipote l'écologie – en des termes empruntés à la droite rance d'il y a vingt ou trente ans. Avec des raccourcis qui ignorent les faits de l'environnement et de l'économie (comme les faits du catholicisme). Ma chronique à Radio Espérance (Auvergne Rhône-Alpes) :

<< L’actualité est décidément écologique : on le voit avec la décision du Conseil constitutionnel, vendredi dernier, de placer la protection de l’environnement parmi les principes fondamentaux que devra respecter le législateur.

Mais aussitôt, d’étranges critiques viennent de certains milieux intellectuels – que visiblement les pesticides ne gênent pas. J’entendais samedi matin un éminent notable des idées [*] nous expliquer que la société n’est plus dans la perspective religieuse chrétienne (qui était tendue vers un avenir transcendant), mais dans un culte de « la planète », sorte de religion horizontale et immanente.

Cette idée est fausse, on va dire pourquoi. Mais d’abord elle oppose christianisme et écologie, comme si l’écologie (la vraie) était un culte païen, une espèce de sorcellerie au service de puissances obscures. Or les intellectuels dont je vous parle confondent l’écologie, qui est une science du vivant, avec certains délires à la mode. Et surtout, ces intellectuels ne savent pas ce que le christianisme catholique dit au sujet de l’écologie ! Ils n’ont lu ni Jean-Paul II, ni Benoît XVI, ni François. L’idée qu’ils se font de la pensée catholique n’est qu’un préjugé.

Et le pire, c’est que la notoriété de ces intellectuels impressionne des catholiques, qui eux non plus n’ont lu ni Jean-Paul II, ni Benoît XVI, ni François, et qui regardent leur propre religion avec les lunettes non-informées des gens de l’extérieur. C’est-à-dire les médias. Et comme ces catholiques-là, n’ayant pas lu les encycliques, croient que l’écologie est incompatible avec le catholicisme, on aboutit à une situation en porte-à-faux.

En réalité, une fois que l’on a compris ce que la Bible dit réellement des responsabilités de l’homme envers le reste de la création, le christianisme apporte, dans le domaine écologique, une pensée encore plus écologique. Je veux dire : une pensée écologique plus cohérente que celle de ce qu’on nomme improprement "l’écologie politique actuelle", pour laquelle on a le droit de faire à l’être humain ce qu’à juste titre on ne veut plus faire à la nature. Incohérence redoutable, par laquelle cette écologie politique pactise avec le système qu’elle prétend combattre !

Soyons justes : beaucoup d’écologistes célèbres, par exemple José Bové, n’ont pas cette incohérence et combattent l’artificialisation de la reproduction humaine comme les chrétiens la combattent. Cela aussi c’est une réalité, et très encourageante. Ayons-la à l’esprit, et qu’elle nous soutienne dans notre témoignage quotidien. >>

__________

[*] Régis Debray, à l'émission d'Alain Finkielkraut. Entendre ronchonner Debray donne de plus en plus l'impression d'écouter Radio Courtoisie il y a trente ans.