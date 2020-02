"Grise est toute théorie, mais vert est l'arbre de la vie"

Incompétence politique + inhumanité : l'idéologie néolibérale au pouvoir donne toute sa mesure. Ma chronique à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne :

https://radiopresence.com/IMG/mp3/05022020_chroeco_airtem...

<< On croyait qu’après le séisme des gilets jaunes, le drame des hôpitaux et les mauvais sondages sur la réforme des retraites, toute la classe politique avait compris qu’on lui reprochait de fonctionner loin des gens. Mais non : un étrange incident survenu la semaine dernière semble montrer que cela n’est pas encore compris par tous.

Vous savez ce qui s’est passé à l’Assemblée nationale le 30 janvier : un député centriste avait proposé d’allonger à douze jours le congé des salariés venant de perdre un enfant. C’était une mesure de simple humanité, le congé actuel étant trop court pour que des parents aient le temps de se remettre de ce choc sans pareil.

Or, contrairement à l’humanité et au simple bon sens politique, la ministre du Travail est intervenue contre cette proposition. Elle ne voulait pas que l’on oblige les entrepreneurs à payer 12 jours de congé au parent en deuil ! Comme si cette situation (qui ne porte chaque année que sur un faible nombre de parents) allait “pénaliser les entreprises”, selon la formule de la ministre…

Et deux députées de la majorité ont surenchéri sur la ministre. L’une des deux a lancé : “S’acheter de la générosité à bon prix sur le dos des entreprises, c’est quand même un peu facile !” L’autre députée a déclaré que si des parents étaient « incapables de reprendre le travail » (je cite), ils n’avaient qu’à se mettre en arrêt maladie… Phrases ahurissantes quand on pense qu’il s’agit d’un congé pour la mort d’un enfant.

Le plus beau est que, aussitôt, le président du Medef a désavoué les propos de la ministre et des deux députées – en faisant savoir que les entreprises accorderaient volontiers douze jours de congé aux parents qui vivent ce deuil ! Comme quoi le monde de l’économie réelle peut être en désaccord avec le petit milieu ultralibéral…

La ministre, les deux députées, et le groupe qui a voté le rejet de la proposition des douze jours, se sont donc isolés de tout le monde. Ils se sont isolés des entreprises qu’ils prétendaient défendre. Ils se sont isolés de l’opinion publique, qui a explosé d’indignation sur les réseaux sociaux. Et ils se sont même isolés de leur chef de file Emmanuel Macron, qui, vingt-quatre heures après, voyant l’émotion de l’opinion publique, a enjoint au gouvernement de « faire preuve d’humanité » (!) et d’accorder les douze jours de congé.

Ce que montre ce triste épisode, c’est que l’idéologie, fût-elle économique, mène toujours à oublier l’humain. Comme le dit Goethe dans son Faust : “Grise est toute théorie, mais vert est l’arbre de la vie”. Le deuil fait partie de la vie, même lorsqu’il concerne cette chose contre-nature qu’est la mort d’un enfant. Et respecter le deuil fait partie de toute civilisation – même si la société actuelle tend à l’oublier, comme elle oublie d’autres piliers de ce qui constitue, justement, une civilisation. >>