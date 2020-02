Victoire historique du Sinn Féin aux élections d'Irlande

De quoi faire réfléchir nos politologues ?

Très social, très anti-establishment, eurosceptique, héritier des luttes de l'indépendance irlandaise et champion d'une réunification de l'île, le parti "nationaliste de gauche" Sinn Féin – présidé par Mary Lou McDonald qui a succédé au légendaire Gerry Adams – vient de remporter les législatives en pourcentage avec 24,5 % des suffrages. Il renvoie ainsi en troisième position (20,9 %, derrière le Fianna Fail) le Fine Gael du taoiseach (Premier ministre) Leo Varadkar.

Là est le sujet de réflexion pour les politologues européens, et notamment français. En effet, M. Varadkar avait fait campagne sur un thème et une image qui sont aussi les leitmotive en vigueur sur le continent : 1. la conformité bruxelloise, 2. le "progrès sociétal", ce Premier ministre étant très officiellement gay. Euroconformité et nouvelles moeurs sont censées suffire aujourd'hui à imposer une formule politique apaisée dans chaque pays de l'UE...

Les électeurs irlandais viennent de montrer que non, cela ne suffit pas. Pourquoi ? Parce que le si moderne M. Varadkar, durant ses trois années de mandat, a négligé la santé publique, la crise du logement, le pouvoir d'achat des familles, le soutien aux mères, et les autres questions concrètes qui préoccupent les citoyens. C'est pour la même carence (aggravée en France par la morgue des macroniens) que surgissent chez nous des phénomènes comme les gilets jaunes ou la bataille des retraites.

Le Sinn Féin fut tenu longtemps sous un plafond de verre par les deux partis-de-gouvernement (Fine Gael et Fianna Fail) en raison de ses liens historiques avec l'IRA, et cela même après l'accord du Vendredi Saint 1998 à Belfast entre les nationalistes (Gerry Adams, John Hume), les unionistes, et les gouvernements de Londres et Dublin. Le Sinn Féin arrive cette fois en tête du scrutin : mais seulement en pourcentage, n'ayant pu présenter de candidats que dans une partie des circonscriptions... Pour parvenir au pouvoir il lui faudrait s'allier aux Verts et aux sociaux-démocrates, voire au Fianna Fail si ce dernier envisageait de baisser la garde.

Former un gouvernement prend souvent de longs mois en Irlande ? Les continentaux ne devraient pas ironiser à ce sujet, parce que cette difficulté à gouverner se généralise dans les démocraties occidentales. Quand les formes constitutionnelles fonctionnent mal, c'est que les vrais problèmes sont laissés dehors.